اختتام برنامج «دبي الرياضي» لتطوير مواهب كرة القدم





دبي (الاتحاد)

اختتم مجلس دبي الرياضي فعاليات برنامج «مراكز تطوير مواهب كرة القدم في أندية دبي» للفئات العمرية من 12 إلى 17 سنة، الذي أطلقه المجلس في إطار جهوده لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وتنفيذاً لسياسة حكومة دبي في دعم المواهب في مختلف المجالات.

وشهد البرنامج مشاركة 100 لاعب متميز، تم اختيارهم من بين نخبة من الموهوبين في أندية دبي، حيث خضع اللاعبون لمجموعة من الاختبارات الفنية، البدنية، والنفسية، تحت إشراف المديرين الفنيين لأكاديميات كرة القدم، من مدربين، مساعدين، وخبراء من أكاديميتي «سبورتيفاي» و«تالنت سبورت»، الذين أجروا التقييمات والقياسات الفنية والبدنية، وبإشراف إداري من مديري الأكاديميات وإداريي الفرق.

وتم توزيع اللاعبين على ثلاثة مراكز تدريبية بحسب فئاتهم العمرية، حيث استقبل مركز تطوير المواهب في نادي الوصل لاعبي فئتي 12 و13 سنة، فيما استقبل مركز نادي شباب الأهلي لاعبي فئتي 14 و15 سنة، واستقبل مركز نادي النصر لاعبي فئتي 16 و17 سنة. وتضمّن البرنامج تنظيم تجمعات شهرية للمواهب، والمشاركة في مباريات وبطولات ودية، وابتعاث عدد من اللاعبين إلى معسكرات خارجية خلال فترات الإجازات.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أطلق برنامج مراكز تطوير مواهب الألعاب الجماعية في أندية دبي لرياضات كرة السلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة، بالتعاون مع الإدارات الفنية للاتحادات الرياضية، وبالشراكة مع أندية دبي الأربعة: شباب الأهلي، النصر، الوصل، وحتا.

ويهدف البرنامج إلى استقطاب أفضل المواهب في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، وضمّهم إلى مراكز تدريب متخصّصة تُشرف عليها كوادر فنية ذات كفاءة عالية، مع تقديم الدعم الشامل لتنمية قدراتهم، وتوفير فرص الاحتكاك واكتساب الخبرة.

كما يهدف البرنامج إلى تطوير الجوانب الفنية، والصحية، والتغذوية، والدراسية للاعبين، وتوفير البيئة المثالية لصقل المواهب بطريقة علمية حديثة، إلى جانب إعداد ملف تعريفي لكل موهبة، والمشاركة في بطولات دولية، وإعداد تقرير فني شامل بنهاية كل موسم، تمهيداً لتصعيد اللاعبين المميزين من مختلف المراحل العمرية وصولاً إلى تكوين فرق وطنية مؤهلة لتحقيق الإنجازات على المستوى الدولي. كما يهدف البرنامج أيضاً إلى تطوير قدرات المدربين المواطنين ومساعدي مدربي الفرق الأولى.

ومن المقرر أن تتواصل خلال الموسم الرياضي القادم عملية تنظيم الاختبارات لرفد مراكز تطوير المواهب بأفضل العناصر، إلى جانب إقامة تجمعات ومعسكرات تشمل مباريات وتدريبات مكثّفة، ومحاضرات توعوية نظرية وعملية، بالإضافة إلى اختبارات بدنية تُجرى تحت إشراف المديرين الفنيين للأكاديميات، وبالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.