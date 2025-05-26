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الرياضة

دبا الحصن بطل دوري «ناشئي الكرة» بالشارقة

دبا الحصن بطل دوري «ناشئي الكرة» بالشارقة
26 مايو 2025 17:30


الشارقة (الاتحاد)
احتفظ دبا الحصن بلقب دوري مجلس الشارقة الرياضي لكرة القدم للناشئين تحت 9 سنوات بتغلبه على البطائح «الوصيف» في المباراة النهائية «2/4»، وجاء الشارقة في المركز الثالث بفوزه على كلباء 3-0، أقيمت البطولة التي نظمها المجلس بملاعب نادي الشارقة الرياضي بالحزانة من 18 أبريل الماضي إلى 25 مايو الجاري بمشاركة 200 لاعباً مثلوا تسعة فرق من ثمانية أندية وتم تقسيمها إلى مجموعتين.
وقام عبدالله سلطان عضو مجلس الشارقة الرياضي بتتويج الفائزين بحضور محمد الطربان رئيس شركة نادي دبا الحصن لكرة القدم وإبراهيم سيف بن غافان رئيس قسم الاحتراف بإدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس.
وأشاد محمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالبطولة و أداء الفرق المشاركة، وقال أن الهدف منها هو إستمرار النشاط و إكتشاف المواهب الواعدة وتطويرها وبث روح التعاون الجماعي بين اللاعبين في هذه الفئة العمرية، وشكر الأندية على التعاون الذي قاد لنجاحها.

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