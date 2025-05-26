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الرياضة

مدرب يرفض تجديد عقده مع ناديه!!

مدرب يرفض تجديد عقده مع ناديه!!
26 مايو 2025 17:28

 
بريمن (د ب أ)


قرر أولي فيرنر، مدرب فريق فيردر بريمن، عدم تجديد عقده مع النادي الألماني، ليفتح الباب أمام رحيله بنهاية تعاقده في يونيو 2026 أو يدفع النادي لاستبداله بمدرب آخر قبل هذا الموعد. 

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وتذبذب أداء بريمن، وأنهى الموسم في المركز الثامن بعد سلسلة نتائج مميزة في الجولات الأخيرة، لم تكن كافية لتأهله للمشاركة في إحدى البطولات الأوروبية بالموسم المقبل.
وقال كليمنس فريتز، مدير الكرة بنادي بريمن، في بيان اليوم الاثنين: «نأسف بشدة لقرار فيرنر؛ لأننا كنا نفكر في التعاون معه لسنوات قادمة». وأضاف: «يجب أن نتقبل قراره ورغبته، وندرس موقفنا الحالي لإيجاد الحل الأمثل لبريمن».
وأشارت تقارير إعلامية إلى وجود خلافات بين إدارة النادي وفيرنر بشأن خطط المدرب وطموحاته بشأن قوام الفريق. وكان فيرنر لاعب ومدرب هولشتاين كيل السابق انتقل إلى بريمن في نوفمبر2021 وفي موسمه الأول صعد فيرنر بالفريق الفائز بلقب الدوري الألماني أربع مرات مجدداً إلى الدوري الممتاز «بوندسليجا». وفي ثلاثة مواسم بالدوري الألماني، احتل بريمن تحت قيادته المراكز الـ 13 والتاسع والثامن.

فيردر بريمن
الدوري الإلماني
البوندسليجا
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