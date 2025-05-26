الثلاثاء 27 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صقر المسكري مديراً تنفيذياً لشركة بني ياس لكرة القدم

صقر المسكري مديراً تنفيذياً لشركة بني ياس لكرة القدم
26 مايو 2025 19:36

 

مصطفى الديب (أبوظبي)
أعلن نادي بني ياس تعيين صقر المسكري مديرًا تنفيذيًا للشركة كرة القدم في النادي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الإداري ودفع عجلة التطوير في المنظومة الرياضية للنادي.
ووجه النادي الشكر إلى سالم عبيد الزعابي المدير التنفيذي السابق لشركة كرة القدم.
ويتمتع صقر المسكري بخبرة واسعة في الإدارة الرياضية وقيادة الفرق المؤسسية، حيث شغل عدة مناصب قيادية ساهم من خلالها في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق نتائج نوعية في القطاع الرياضي حيث كان رئيس قسم الأنشطة الرياضية في مجلس ابوظبي الرياضي، علاوةً على مسيرته الرياضية كلاعب سابق في فريق السلة في نادي بني ياس.
وأكدت إدارة نادي بني ياس أن هذا التعيين يأتي ضمن استراتيجية النادي الهادفة إلى بناء إدارة احترافية قادرة على مواكبة التطلعات وتطوير العمل المؤسسي، بما يواكب طموحات النادي وجماهيره في المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، أعرب صقر المسكري عن شكره وتقديره لثقة مجلس إدارة النادي، مؤكداً عزمه على تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل الإداري والفني داخل شركة كرة القدم، والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة في الفترة المقبلة. 

أخبار ذات صلة
بني ياس وكلباء يتعادلان في «المشهد الأخير»
«الريمونتادا» الثانية للشارقة بعد 643 يوماً بـ «المحترفين»
بني ياس
نادي بني ياس
دوري المحترفين
شركة كرة القدم
آخر الأخبار
رحلة رونالدو مع النصر تصل النهاية
الرياضة
رحلة رونالدو مع النصر تصل النهاية
اليوم 07:57
الذهب
اقتصاد
الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين
اليوم 07:46
الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابياً
الأخبار العالمية
الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابياً
اليوم 07:36
فلسطيني يجلس بين الأنقاض في مدرسة تعرضت لقصف إسرائيلي في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تأمر بإخلاء جنوب غزة استعداداً لهجوم «غير مسبوق»
اليوم 01:04
جنود أوكرانيون يشاركون في تدريب عسكري (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: نعمل على مسودة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©