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الرياضة

الإمارات سادساً في التصنيف الآسيوي لأندية السيدات

الإمارات سادساً في التصنيف الآسيوي لأندية السيدات
26 مايو 2025 19:42


دبي (وام)
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم عن التصنيف الأحدث لمسابقات أندية السيدات 2024 - 2025 وحلت خلاله مسابقات اتحاد الإمارات لكرة القدم النسائية في المركز السادس أسيوياً بالترتيب العام، والأول على صعيد الاتحادات العربية المنضوية تحت مظلة الاتحاد القاري، برصيد 50.8 نقطة.
يمثل هذا الترتيب إنجازاً لكرة القدم النسائية في الدولة، بعد المشاركة الناجحة لفريق نادي أبوظبي للسيدات في النسخة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا للسيدات، ووصوله إلى ربع النهائي، إلى جانب التطور الكبير الذي تشهده مسابقات الكرة النسائية في الدولة على مستوى الفريق الأول والمراحل العمرية الأخرى.
واحتسب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النقاط لجميع الأندية بعد ختام منافسات دوري أبطال آسيا للسيدات 2024-2025، بينما استندت نقاط المنتخبات الوطنية إلى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للسيدات الصادر في 6 مارس الماضي. وأكدت أمل حسن بو شلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم النسائية، أن هذا الترتيب المتقدم انعكاس لدعم القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية في شتى المجالات الرياضية. وتوجهت بالشكر إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الكرة على دعمه المستمر من أجل النهوض بالكرة النسائية، مشيرة إلى أن وجود الإمارات في مقدمة تصنيف الفرق العربية الآسيوية، وفي موقع متقدم قارياً، يعد محصلة مميزة، وأن السعي لتعزيز مكانة الكرة النسائية، وتطوير أداء ومستويات الأندية والمنتخبات الإماراتية يبقى على رأس الأولويات.

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