أوساكا تودع «رولان جاروس» من الدور الأول



فرنسا (د ب أ)

ودعت اليابانية ناومي أوساكا منافسات فردي السيدات من منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، وذلك بعد خسارتها أمام الإسبانية باولا بادوسا، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدول الأول.

وخسرت أوساكا أمام بادوسا بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 6/7 و6/1 و6/4، لتودع منافسات البطولة مبكراً. كما تعرضت الفرنسية كارولين جارسيا للمصير ذاته، وذلك بعد خسارتها أمام الأميركية برناردا بيرا بمجموعتين دون رد 6/4 و6/4.

وبلغت الروسية لودوميلا سامسونوفا الدور الثاني، بعد فوزها على المصرية ميار شريف بمجموعتين دون رد. وتغلبت سامسونوفا على منافستها بواقع 6/7 و 2/6، ولحقت بها الأميركية دانييل كولينز والتي تغلبت على البريطانية جودي بوراج بمجموعتين دون رد بواقع 6/7 و4/6.