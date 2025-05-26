إنزاجي يغلق باب التكهنات بشأن مستقبله في إنتر

روما(رويترز)

أغلق المدرب سيموني إنزاجي، باب التكهنات بشأن مستقبله مع إنتر ميلان وسط تقارير عن انتقاله إلى السعودية، قائلاً إنه سيكون من «الجنون» مناقشة هذه الأمور قبل مواجهة النادي الإيطالي لمنافسه باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وربطت تكهنات المدرب الإيطالي (49 عاماً)، المرتبط بعقد مع إنتر حتى يونيو 2026، باحتمال الانتقال إلى نادي الهلال السعودي مقابل عرض مالي سخي.وتولى إنزاجي تدريب إنتر في 2021 وفاز بلقب الدوري الإيطالي العام الماضي، وقاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في ثلاثة مواسم. وقال إنزاجي للصحفيين اليوم الاثنين: «إنه نفس الشيء في كل عام، عندما كنت في لاتسيو وفي إنتر، لحسن الحظ هناك عروض، من إيطاليا وخارجها ومن السعودية». وأضاف «لكنني أعتقد أنه سيكون من الجنون الآن التفكير في ذلك. كما قال رئيس (إنتر)، الذي تربطني به علاقة رائعة، في اليوم التالي للمباراة سنجلس ونتحدث، كما فعلنا دائما على مر السنين. بهدف واحد فقط، وهو مصلحة إنتر».