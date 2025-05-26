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الرياضة

نادال يرفض التنس ويستمتع بالجولف

نادال يرفض التنس ويستمتع بالجولف
26 مايو 2025 20:38

باريس(أ ب)

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أكد نجم التنس الإسباني المعتزل رافائيل نادال، أنه لم يلوح بمضرب التنس منذ مباراته الأخيرة في مسيرته الكبيرة قبل ستة أشهر، لكنه أوضح أنه سيشارك في مباريات تنس استعراضية. وكان نادال سعيداً كذلك بعدم وجوده في ساحة المنافسة وتحقيق الألقاب مرة أخرى، وهو الحافز الذي ساعده على تحقيق 22 لقباً في بطولات «جراند سلام» منها 14 بطولة في (رولان جاروس). ودلل نادال على ذلك بقوله أنه لم يعد يهتم بخسارته حينما يلعب الجولف، أو كان يؤدي بشكل جيد أو سيئ، مشيراً إلى أن ذلك كان شعوراً غريباً بالنسبة له، لكنه ممتع كونه لم يكن يفضل معايشة تلك الأجواء المتوترة على حد وصفه. وقال نادال مبتسماً: «الآن عدت إلى المنافسة لتعلموا أنني استمتع بيومي حينما ألعب الجولف، وحينما أقوم بأشياء أخرى، لكنني أصبحت أفكر بطريقة ألطف». ويكرس نادال الآن وقته لعائلته المكونة من زوجته وابنه البالغ من العمر عامين، حيث تواجدوا في ملعب «فيليب شارتير» أمس الأحد لحضور مراسم تكريمه، كما أنه يستثمر في أكاديمية تنس خاصة وشراكة في فندق وبعض الأمور التجارية الأخرى». وأضاف نادال الذي سيبلغ عامه الـ39 يوم الثالث من يونيو المقبل: «اكتشفت ما يحفزني حقاً في هذه الحياة».

نادال
رولان جاروس
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