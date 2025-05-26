تشيلسي يستهدف «النجمة السابعة» في سباق أوروبا



معتز الشامي (أبوظبي)



شهدت كرة القدم الإنجليزية موسماً استثنائياً غير متوقع، لم يقتصر الأمر على انتزاع ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من قبضة مانشستر سيتي، بل إن فوز كريستال بالاس على فريق بيب جوارديولا في كأس الاتحاد الإنجليزي ضمن فوزاً جديداً لأبطال البطولتين المحليتين الرئيسيتين في البلاد، وأضف إلى ذلك نهائياً إنجليزياً خالصاً في الدوري الأوروبي، حيث تغلب توتنهام هوتسبير على مانشستر يونايتد، ولكن هل سيتبع دوري المؤتمر الأوروبي نفس النهج؟.

بكل تأكيد، فإن المشاركين الإنجليز في نهائي ليلة الأربعاء ليسوا فريقاً صغيراً، ويبحثون عن لقب طال انتظاره، عندما ينزل تشيلسي إلى أرض الملعب لمواجهة ريال بيتيس الإسباني، سيتفوقون على منافسيهم من حيث قوة النجوم والقيمة السوقية والتوقعات، رغم أن إنزو ماريسكا اعتمد بشكل كبير على لاعبيه الاحتياطيين طوال البطولة، إلا أن جماهير تشيلسي ستظل تطالب فريقها بتقديم أفضل ما لديه، حيث يضعون نصب أعينهم لقباً أوروبياً سابعاً، إلى جانب لقبي كأس أبطال الكؤوس، ولقبي الدوري الأوروبي، ولقبي دوري أبطال أوروبا، بينما يكافح النادي اللندني لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبدو أنه لا يزال بعيداً بسنوات عن المنافسة على دوري أبطال أوروبا، يمكن لتشيلسي أن يزعم أنه حصد عدداً أكبر من الألقاب الأوروبية من أي فريق إنجليزي آخر باستثناء فريق واحد، ويتقدم ليفربول بفارق كبير، محققاً خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب في الدوري الأوروبي، متقدماً بفارق لقبين عن تشيلسي، صاحب المركز الثاني.

ويبلغ مجموع ألقاب فريق ستامفورد بريدج 6 ألقاب، ما يضعه في المقدمة أمام مانشستر يونايتد الذي يملك 5 ألقاب (كأس أبطال الكؤوس، ودوري أوروبا، وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا)، وتوتنهام الذي يملك 4 ألقاب (ثلاثة ألقاب في الدوري الأوروبي/كأس الاتحاد الأوروبي وكأس أبطال الكؤوس).

وفي المركز الخامس في الترتيب يوجد وست هام ونوتنجهام فورست بكأسين لكل منهما، حيث فاز الأول بكأس أبطال الكؤوس في عام 1965 ودوري المؤتمرات في عام 2023، وفاز الأخير بكأسين أوروبيين متتاليين في عامي 1979 و1980، وتتساوى 5 أندية إنجليزية في كأس أوروبية واحدة لكل منها، حيث فاز كل من أستون فيلا ومانشستر سيتي بكأس أوروبية واحدة لكل منهما، وحصل إيبسويتش على كأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة بعد فوزه في عام 1981، ويقبع إيفرتون و أرسنال أسفل جميع الآخرين بكأس أبطال الكؤوس الوحيدة لكل منهما.