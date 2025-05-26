شفيونتيك وألكاراز يستهلان حملة الدفاع عن لقب رولان جاروس بالفوز

باريس(أ ف ب)

حققت البولندية إيجا شفيونتيك بطلة السنوات الثلاث الماضية فوزاً سهلاً في مستهل حملة دفاعها عن لقبها، إثر تغلبها على السلوفاكية ريبيكا شرامكوفا 6-3 و6-3، الاثنين ضمن الدور الأول من بطولة رولان جاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.ورفعت شفيونيتك (23 عاماً) المصنفة أولى عالمياً سابقاً سلسلة انتصاراتها في البطولة الفرنسية إلى 22، وضربت موعداً مع البريطانية ايما رادوكانو الفائزة على الصينية وانغ جينيو 7-5 و4-6 و6-3. ونجحت البولندية في كسر إرسال منافستها في الشوط السابع لتتقدم 4-3، قبل أن تفوز في المجموعة الأولى. بيد أن شرامكوفا ردت التحية مطلع المجموعة الثانية، عندما تقدمت على منافستها 2-0، قبل أن تستعيد البولندية توازنها وتعادل الأرقام 3-3 ثم تفوز بالأشواط الثلاثة التالية وتحسم المباراة في صالحها. ولم تفز شفيونتيك بأي لقب منذ أن توّجت بطلة في رولان جاروس العام الماضي، ما جعلها تتراجع إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات. وقالت شفيونتيك «كنت أدرك انه يتعين علي أخذ المبادرة واستعمال الأسلحة التي أملكها. أنا سعيدة بالمستوى الذي قدمته وخضت مباراة صلبة». وكانت شفيونتيك هزمت شرامكوفا أيضا في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي. واحتاجت الكازخستانية إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون سابقاً إلى ثلاث مجموعات، لتخطي الأرجنتينية خوليا رييرا المتأهلة من التصفيات 6-1 و4-6 و6-4، وذلك بعد يومين من إحراز أول لقب لها منذ أبريل عام 2024 بفوزها بدورة ستراسبورج الفرنسية. وتأكدت عقدة اليابانية ناومي أوساكا، بطلة أستراليا المفتوحة عامي 2019 و2021 وفلاشينج ميدوز عامي 2018 و2020، في ملاعب رولان جاروس، بخروجها من الدور الأول على يد الإسبانية باولا بادوسا المصنفة عاشرة بالخسارة أمامها 7-6 (7-1) و1-6 و4-6. ولم يسبق لليابانية البالغة 27 عاماً أن ذهبت أبعد من الدور الثالث في البطولة الفرنسية، فيما انتهى مشوارها عند الدور الأول للمرة الثالثة في ثامن مشاركة لها. وفي مشاركتها الأخيرة في بطولة بلادها بعدما أعلنت الجمعة أنها ستعتزل اللعب عن 31 عاماً، ودعت كارولين جارسيا من الدور الأول بخسارتها أمام الأميركية برناردا بيرا 4-6 و4-6. وفي فئة الرجال، تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز حامل اللقب بفوزه على الإيطالي جوليو تسيبييري المصنف 310 عالمياً، والمتأهل من التصفيات 6-3 و6-4 و6-2، بعد أن ضرب 31 كرة فائزة. وسيلتقي ألكاراز، المتوج بلقب أربع بطولات كبرى والفائز بدورة روما الأسبوع الماضي على حساب الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالمياً، مع المجري فابيان ماروجان في الدور التالي. وكان ألكاراز توج بطلاً في دورة مونتي كارلو الشهر الماضي، وهو أحد أبرز المرشحين لإحراز اللقب في العاصمة الفرنسية. ولم يسبق لأي لاعب أن احتفظ بلقبه في رولان جاروس منذ الإسباني الآخر رافايل نادال عام 2020. وتأهل إلى الدور الثاني النروجي كاسبر رود السابع ووصيف بطل 2022 و2023 واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس العشرون ووصيف بطل 2021، بفوزهما على الإسباني ألبرت راموس 6-3 و6-4 و6-2 والأرجنتيني توماس إتشيفيري 7-5 و6-3 و6-4 توالياً.