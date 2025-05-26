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الرياضة

المحكمة تلغي الحجز على حسابات سان جيرمان في قضية مبابي

المحكمة تلغي الحجز على حسابات سان جيرمان في قضية مبابي
26 مايو 2025 20:44

باريس (أ ف ب)

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ألغت المحكمة القضائية في باريس الحجز الاحتياطي على مبلغ 55 مليون يورو في حسابات نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، وذلك في إطار نزاعه المالي مع لاعبه السابق نجم ريال مدريد الإسباني الحالي كيليان مبابي. وأمر قاضي تنفيذ الأحكام في المحكمة «برفع الحجز الاحتياطي» على ثلاثة من حسابات النادي، بعدما تقدم محامو سان جيرمان بطلب إلغاء الحجز الاحتياطي في 12 مايو، معتبرين أن مبابي «لم يقدم دليلاً كافياً على وجود ديون ولم يثبت أي خطر بعدم التسديد». ويطالب مبابي الذي انضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر صيف 2024، بالحصول على 55 مليون يورو كمكافآت وراتب غير مدفوع، وقد استحصل على قرار القضائي بالحجز الاحتياطي على قرابة 55 مليون يورو، في انتظار صدور قرارات في إجراءات أخرى. في الواقع، لم يكن من الممكن ممارسة الحجز الاحتياطي إلا على مبلغ قدره 14 مليون يورو. ودخل الطرفان في خلافات طويلة أمام السلطات الرياضية، التي قالت إنها غير قادرة على تنفيذ قراراتها لصالح اللاعب، بسبب طلب النادي عقد جلسة استماع أمام المحكمة القضائية في باريس. وكان من المقرر أن يتم ذلك الاثنين، لكن تم تأجيله، ومن المتوقع الآن أن تستمر القضية أمام محكمة العمل. ويزعم سان جيرمان أن الطرفين توصلا إلى اتفاق شفهي في صيف عام 2023، ينص على أن اللاعب الذي كان من المتوقع أن يرحل من دون مقابل انتقالي، سيتنازل عن جزء من المبالغ المستحقة له في نهاية عقده للحفاظ على الميزان المالي للنادي، لكن بحسب معسكر مبابي، فإن ما يتحدث عنه النادي مجرد «خيال».

مبابي
باريس سان جيرمان
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