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الرياضة

العين يتوج بطلاً لـ «دوري المحترفين تحت 23»

العين يتوج بطلاً لـ «دوري المحترفين تحت 23»
26 مايو 2025 21:09

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
تُوِّج العين بطلاً لدوري المحترفين تحت 23 عاماً لموسم 2024-2025، بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز مستحق 3-1 أمام ضيفه النصر، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 26 والأخيرة من المسابقة، التي شهدت أيضاً فوز الوحدة الوصيف على البطائح 4-1، باستاد آل نهيان.
وافتتح النصر التسجيل مبكراً عن طريق مامي جنينج في الدقيقة 8، قبل أن يرد «الزعيم» بثلاثية حملت توقيع جوسنا لولندو (20)، حازم عباس (60)، ومحمد عوض الله (69). وأهدر عيسى خلفان ركلة جزاء للعين في الدقيقة 92، لينهي الفريق موسمه برصيد 51 نقطة، متقدماً على الوحدة بفارق المواجهات المباشرة، بعد التساوي في عدد النقاط.
وفي المباراة الثانية، تألق منصور المنهالي بتسجيل هدفين للوحدة في الدقيقتين 19 و61 (من ركلة جزاء)، وأضاف كل من عمر أدامو (76)، وليونيل وامبا (87) الهدفين الثالث والرابع، فيما سجل الأرجنتيني كليمنتي هدف البطائح الوحيد في الدقيقة 78.
وبتتويجه، عزز العين صدارته لقائمة الأندية الأكثر فوزاً بلقب دوري تحت 23 (وسابقاً تحت 21 عاماً)، بحصوله على اللقب الثامن في تاريخه، والأول منذ موسم 2018-2019، متفوقاً على الوحدة في المواجهات المباشرة خلال الموسم الحالي (فوز 1-0 ذهاباً، وتعادل 2-2 إياباً).
وتوج أبطال «الزعيم» الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، بحضور حسن طالب المري، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، ومحمد إبراهيم المحمود، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم.

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قائمة الأبطال:
العين (8 ألقاب)
شباب الأهلي (3 ألقاب متتالية: 2020-2023)
الجزيرة (2008-2009)
الشارقة (2015-2016)
الوحدة (2016-2017)
النصر (2017-2018)
اتحاد كلباء (2023-2024)

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