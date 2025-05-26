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الرياضة

منتخبنا يهزم الأرجنتين في مونديال كرة القدم المصغرة

منتخبنا يهزم الأرجنتين في مونديال كرة القدم المصغرة
26 مايو 2025 22:18

 
باكو (وام)

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اختتم منتخبنا الوطني مشاركته في الدور الأول من مونديال كرة القدم المصغرة، بالفوز على نظيره الأرجنتيني 4-1، ضمن المجموعة السابعة، واضعاً في رصيده 3 نقاط، بعد خسارتيه أمام المنتخبين المتأهلين إلى دور الـ 16 التشيك 2- 9، وجورجيا صفر- 2.
وتحتضن العاصمة الأذربيجانية باكو البطولة خلال الفترة من 21 مايو الجاري، إلى الأول من يونيو المقبل، بمشاركة 32 منتخباً، بإشراف الاتحاد الدولي للعبة.
وعلى صعيد النتائج الأخرى، واصل المنتخب التايلاندي نتائجه القوية بالفوز على كوستاريكا 4 - 1 في المجموعة الخامسة، متصدراً لمجموعته برصيد 7 نقاط.
وصعد منتخبا البوسنة والهرسك، وبولندا إلى دور الـ 16 عن المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط لكل منهما لكن مع أفضلية الصدارة بفارق الأهداف للأول، بعد تعادلهما 1 - 1، في الجولة الأخيرة من الدور الأول.

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