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الرياضة

ليفربول يخلد لقب «البريميرليج» بحافلة المرسيسايد

ليفربول يخلد لقب «البريميرليج» بحافلة المرسيسايد
26 مايو 2025 22:37

ليفربول (رويترز)

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احتفل لاعبو ليفربول بتتويجهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من خلال موكب النصر في حافلة مكشوفة في شوارع مدينة مرسيسايد أمام ألوف المشجعين المبتهجين اليوم الاثنين.وحسم ليفربول اللقب الشهر الماضي قبل أربع مباريات على نهاية الموسم، وأنهى حملته بفارق عشر نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني. ورفعوا الكأس بعد التعادل 1-1 مع كريستال بالاس على ملعب آنفيلد أمس الأحد. ولوح اللاعبون والجهاز الفني للجماهير من حافلة مكشوفة نُقش على جانبها عبارة 'لنا. مرة أخرى'، بينما انطلقت الألعاب النارية الحمراء على جانبي المسار الذي بدأ من أليرتون ميز وانتهى في شارع بلونديل. وكان كالفن هاريس منسقاً للموسيقى في حافلة ليفربول، إذ كرر الموسيقي الإسكتلندي الدور الذي لعبه خلال موكب الفريق في عام 2022 بعد فوزهم بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة. وقال هاريس في مقابلة مع موقع ليفربول الرسمي "هذا العام، تولى فيرجيل فان دايك زمام الأمور، بسبب دوره كقائد للفريق وغيرها من الأمور. "كان يقول لي 'أنت ستكون في الحافلة هذا العام!' قلت له 'حسنا، سأكون هناك!'". وكانت الاحتفالات مختلفة بشكل ملحوظ عن آخر مرة فاز فيها ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019-2020، إذ حُرم المشجعون من موكب النصر قبل خمس سنوات بسبب جائحة كوفيد-19.

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