شباب الأهلي يرفع سقف الطموحات باللقب التاسع

أبوظبي (الاتحاد)

عاش شباب الأهلي ليلة استثنائية في احتفالية التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تسلم درع البطل للمرة التاسعة في تاريخه، لتنطلق مسيرة الفرح من استاد محمد بن زايد في أبوظبي وصولاً إلى استاد راشد بدبي، فيما خرجت جميع التصريحات من المنتمين لكتيبة «الفرسان» لترفع شعار رفع سقف الطموحات لمواصلة مسيرة الإنجازات في الموسم المقبل.

وأكد سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة شباب الأهلي، أن النادي يتطلع للمستقبل عبر مواصلة البناء بخطة طويلة الأمد بالاعتماد على الكوادر والمواهب الموجودة، والثقة التي يتسلح بها لتحقيق المركز الأول دائماً في جميع المحافل، وقال سموه: «النادي مرت عليه أجيال من الإداريين واللاعبين، جميعهم كانوا مجتهدين، والأهم دائماً النظرة المستقبلية والتخطيط ليس لعام أو عامين، إنما لعشر أو عشرين عاماً، ونتطلع أن يكون مستقبل النادي أكبر وأعظم وأجمل، والأهم هو الجماهير المخلصة الذين نعتبرهم الأساس».

وشدد طلال الشنقيطي، رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، على أن تجاوز الموسم الصعب بهذه الحصيلة من الألقاب يعد مؤشراً على أن القادم سيكون أفضل، وقال: «اجتهدنا، وهناك استقرار فني وإداري ومعنوي، وما تحقق جاء وفق رؤية واضحة واستراتيجية عمل بهدف مرسوم وواضح وهو التواجد على منصات التتويج».

من جانبه، أشار عبد المجيد حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، أن الموسم كان شاقاً وطويلاً، إلا أن الخروج بحصيلة أربعة ألقاب أمر إيجابي، وقال: «يجب أن نبدأ العمل لمواصلة هذه الإنجازات والحفاظ على الاستمرارية، لأن المنافسة ستكون أقوى وأصعب في الموسم المقبل».