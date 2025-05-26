أبوظبي ترسم ملامح المستقبل في «السلة العالمية»

مراد المصري (أبوظبي)

حصدت أبوظبي نجاحاً بارزاً عبر استضافة نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة، في حدث تاريخي أقيم لأول مرة في المنطقة، وفتح أبواب مستقبل جديد للسلة العالمية، بعدما تحولت العاصمة الإماراتية إلى مركز عالمي للعبة كرة السلة.

وتحفز استضافة أبوظبي نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة، على زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة المخصصة لنخبة الفرق في القارة الأوروبية، حيث أصبح من المتوقع أن يصل العدد إلى 20 فريقاً في الموسم المقبل لأول مرة، بعدما سلطت استضافة أبوظبي الأضواء بشكل ضخم على نهائيات هذه البطولة وشكلت نقطة مفصلية في تاريخ الحدث.

وتتميز أبوظبي بأنها الوجهة الوحيدة في المنطقة، ومن المواقع الأكثر خصوصية في العالم، التي تحتضن سنوياً مباريات لفرق دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين «إن بي أيه»، إلى جانب استضافة معسكرات أقوى المنتخبات العالمية قبل دورة الألعاب الأولمبية الماضية، وفي مقدمتها المنتخب الأميركي «الدريم تيم»، كما أطلقت العديد من البرامج الرائدة لنشر هذه الرياضة في قطاعات الناشئين.

وشهد ختام نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة، فوز فريق فنربخشة التركي أمس الأول على موناكو الفرنسي بنتيجة 81-70 في المباراة النهائية، التي أقيمت في صالة الاتحاد أرينا في أبوظبي، ليحقق الفريق اللقب للمرة الثانية بعد فوزه في موسم 2016-2017.

وأنهى الفريق التركي الشوط الأول متقدماً 35-33، وذلك رغم البداية القوية من موناكو، واستمرت الإثارة في الربع الثالث، لكن فنربخشة هيمن على الشوط الأخير ليتوج باللقب.

تصدر نايجل هايز-ديفيس، الذي نال جائزة أفضل لاعب في النهائيات، قائمة المسجلين برصيد 23 نقطة و9 متابعات، بينما سجل ماركو جودوريتش 19 نقطة، وديفون هول وويد بالدوين 13 نقطة. وتصدر ألفا ديالو قائمة مسجلي موناكو برصيد 19 نقطة، وسجل مايك جيمس 17 نقطة، وسجل ماثيو سترازيل 13 نقطة، وأسهم دانيال ثيس 12 نقطة.

ودخل الليتواني ساروناس جاسيكفسيوس، مدرب فنربخشة التاريخ بعدما أصبح الشخص الرابع فقط الذي يحقق اللقب كمدرب ولاعب، بعد أرميناك ألاتشاتشيان ولولو ساينز وسفيتيسلاف بيسيتش.

وسبق أن حقق جاسيكفسيوس اللقب مع ثلاثة فرق مختلفة كلاعب، فيما قاد فنربخشة إلى الدور نصف النهائي خمس مرات متتالية، قبل أن يكتب النهاية السعيدة بالفوز باللقب.

وقال جاسيكفسيوس: «إنه شعور رائع، أسعى للفوز بهذا اللقب منذ فترة بعدما مررت بالكثير من الخيبات، إلا أنني صمدت، وهؤلاء اللاعبون أنجزوا المهمة على أكمل وجه».

يذكر أن أولمبياكوس حقق المركز الثالث بعد الفوز على باناثينايكوس 97-93، في لقاء «يوناني خالص» أقيم في وقت سابق من نفس اليوم.