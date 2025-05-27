ليفاندوفيسكي يهزم ميسي في موسمه الثالث مع برشلونة

معتز الشامي (أبوظبي)

سطّر مهاجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي، اسمه في تاريخ كرة القدم، حيث اختتم برشلونة، بقيادة هانسي فليك، الموسم بفوز مريح 3-0 على أتلتيك بلباو في ختام الدوري الإسباني، وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة 14 وهو الهدف رقم 100 للمهاجم البالغ من العمر 36 عاماً مع العملاق الكتالوني، وبعد دقائق، سجل هدفه رقم 101، رافعاً رصيده إلى 27 هدفاً في الدوري هذا الموسم. و كاد ليفاندوفسكي أن يحصد جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإسباني (بيتشيتشي)، التي نالها كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، برصيد 31 هدفاً هذا الموسم، إلا أن المهاجم البولندي نجح في تحقيق إنجاز مميز في المباراة - لم يصل إليه أسطورة برشلونة ليونيل ميسي- ليصبح خامس لاعب فقط يسجل أكثر من 100 هدف مع 3 أندية مختلفة، وحقق ليفاندوفسكي هذا الإنجاز الرائع في اليوم الأخير من موسم 2024-2025 من الدوري الإسباني، منذ انضمامه من بايرن ميونيخ عام 2022، سجل ليفاندوفسكي 101 هدف في جميع المسابقات خلال 147 مباراة فقط مع برشلونة. وبعد أن سجل سابقاً 103 أهداف مع بروسيا دورتموند و344 هدفاً مع بايرن ميونيخ، ينضم ليفاندوفسكي إلى نخبة من لاعبي كرة القدم الذين تجاوزوا حاجز الـ 100 هدف مع 3 أندية مختلفة، وقبل ليفاندوفسكي، كان هناك 4 لاعبين في تاريخ كرة القدم سجلوا 100 هدف لثلاثة أندية مختلفة وهم كريستيانو رونالدو الذي سجل أكثر من 100 هدف مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، وهو أيضا الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، وكذلك نيمار الذي سجل نيمار أكثر من 100 هدف لصالح سانتوس، وبرشلونة، وباريس سان جيرمان. وسجل روماريو أكثر من 100 هدف مع فاسكو دا جاما، وآيندهوفن، وفلامنجو، وهو ما فعله إيسيدرو لانجارا الذي سجل أكثر من 100 هدف لريال أوفييدو وسان لورينزو وريال كلوب إسبانيا. وفي موسمه الثالث مع برشلونة، حسّن ليفاندوفسكي إحصائياته وهو في السادسة والثلاثين من عمره مقارنةً بموسميه الأولين، في موسمه الأول، سجل 33 هدفاً في طريقه للفوز بكأس السوبر الإسباني، والدوري الإسباني، وجائزة (بيتشيتشي)، في الموسم الماضي، سجّل 26 هدفاً، وأنهى الموسم الحالي برصيد 42 هدفاً رغم فترة غيابه بسبب الإصابة.