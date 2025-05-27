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الرياضة

تشيلسي وريال بيتيس يبحثان عن لقب دوري المؤتمر الأول

تشيلسي وريال بيتيس يبحثان عن لقب دوري المؤتمر الأول
27 مايو 2025 09:11

معتز الشامي (أبوظبي)

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يسعى ريال بيتيس وتشيلسي للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لأول مرة في تاريخهما، عندما يلتقيان في المباراة النهائية على ملعب فروتسواف في بولندا، غداً الأربعاء، ويهدف ريال بيتيس، أول فريق إسباني يصل إلى نهائي دوري المؤتمرات، إلى الفوز بأول لقب أوروبي في نهائيه القاري الأول. وفي المقابل، قد يصبح تشيلسي أول ناد يفوز بجميع ألقاب المسابقات الخمس الكبرى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.وفاز تشيلسي في 11 من أصل 12 مباراة خاضها في دوري المؤتمرات هذا الموسم، بينما لم يفز بيتيس إلا بنصف مبارياته الـ 14 (تعادل 3 خسر 4)، وسجل البلوز 38 هدفاً في دوري المؤتمر هذا الموسم، وهو رقم قياسي جديد متجاوزاً إجمالي فيورنتينا البالغ 37 هدفاً في 2022/23، وبفارق 16 هدفاً عن بيتيس (الذي لعب مباراتين أكثر من تشيلسي، بعد أن تأهل إلى دور الـ 16 عبر تصفيات خروج المغلوب). ويحتفظ تشيلسي بذكريات جميلة عن مواجهاته السابقة مع ريال بيتيس (فاز 3 وخسر 1)، في أبرزها، تغلب فريق جيانلوكا فيالي على ريال بيتيس بقيادة لويس أراجونيس في ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1997/1998، والذي أحرز فيه اللقب، وفي الآونة الأخيرة، أوقعت القرعة الفريقين في المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا موسم 2005/2006، حيث فاز تشيلسي بقيادة جوزيه مورينيو على أرضه بنتيجة 4-0، واستعاد الفريق بعضاً من ثقته في نفسه في مباراة الإياب، ليفوز 1-0. وفاز تشيلسي بآخر 4 نهائيات أوروبية خاضها، بما في ذلك انتصاراته في دوري أبطال أوروبا عامي 2012 و2021، وبشكل عام، في نهائياته السبع السابقة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس أبطال الكؤوس، جاءت هزيمته الوحيدة بركلات الترجيح أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا موسم 2007/2008، وتعد هذه هي المباراة النهائية السابعة عشرة في دوري أبطال أوروبا بين فرق من إسبانيا وإنجلترا، وقد فازت الأندية الإسبانية ب11 من أصل 16 مباراة سابقة بما في ذلك آخر 9 مباريات.

تشيلسي
ريال بيتيس
دوري المؤتمر الأوروبي
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