الوصل ضمن «ضحايا كايو» بالثنائية التاسعة في «المحترفين»

علي معالي (أبوظبي)

نجح كايو لوكاس مهاجم فريق الشارقة والمنتخب الوطني حالياً، في تسجيل ثنائية في شباك المنافسين 9 مرات في دوري المحترفين، كانت جميعها مع نادي الشارقة، رغم أن تجربته الاحترافية الأولى في ملاعبنا جاءت بصفوف نادي العين خلال الفترة من 2016 حتى 2019، ولكنها المرة الأولى بمشواره التي يسجل خلالها في مرمى الوصل هدفين، وذلك في المباراة التي انتهت بفوز الشارقة بنتيجة 4-1. بدأ كايو لوكاس مشواره الاحترافي بملاعبنا مع العين لمدة 3 مواسم سجل في انطلاقته الأولى 12 هدفاً في موسم 2016-2017، وفي الموسم الثاني 5 أهداف، وفي الثالث 7 أهداف، قبل أن يعود إلى نادي بنفيكا البرتغالي، ومنه إلى الشارقة في الانتقالات الشتوية في 2019، ومع «الملك» انطلق نحو الثنائيات المختلفة بدأها في موسم 2021-2022، في شباك عجمان والعروبة وبني ياس، وفي ذاك الموسم سجل أعلى نسبة أهداف في مشواره الاحترافي بملاعبنا برصيد 14 هدفاً. وفي الموسم التالي سجل ثنائية في مرمى الجزيرة وبني ياس، وبلغات نسبة أهدافه في الموسم 9 أهداف فقط، وفي الموسم الماضي، سجل ثنائية في مرمى كلباء وأخرى في شباك العين وسجل خلال الموسم 11 هدفاً، وفي هذا الموسم رفع كايو رصيده من الأهداف إلى 12 هدفاً، منها ثنائية أولى في شباك العروبة وأخرى في شباك الوصل في ختام الموسم. ويعيش كايو لوكاس حالة من الارتياح خلال المرحلة الحالية التي يستعد خلالها للمشاركة مع منتخبنا الوطني في الجولتين التاسعة والعاشرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك بعد فوزه بلقب أحسن لاعب في دوري أبطال آسيا 2، وتتويجه مع فريقه الشارقة بلقب البطولة لأول مرة.