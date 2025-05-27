«ثاندر» يقترب من نهائي دوري السلة الأميركي بالفوز الثالث على «تمبروولفز»

مينيابوليس (أ ب)

أصبح أوكلاهوما سيتي ثاندر على مشارف التأهل لنهائي بطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة (إن بي أيه). وحقق ثاندر انتصاراً ثميناً على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز، بنتيجة 128/ 126 في رابع لقاء بينهما ضمن سلسلة لقاءاتهما بالدور النهائي للقسم الغربي في المسابقة، ليصبح على بعد فوز وحيد فقط لبلوغ نهائي البطولة. وكان ثاندر تلقى خسارة قاسية بفارق 42 نقطة أمام تمبروولفز في اللقاء الماضي، لكنه استعاد اتزانه الليلة، ليحقق انتصاره الثالث مقابل فوز وحيد لمنافسه في سلسلة مبارياتهما، التي تقام بنظام «بلاي أوف» من 7 لقاءات، حيث يصعد الفريق الذي يحقق 4 انتصارات على الآخر لنهائي المسابقة العريقة. وتقمص شاي جيلجوس-ألكسندر دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز 40 نقطة لمصلحة ثاندر، بالإضافة لقيامه بعشر متابعات تحت السلة و9 تمريرات حاسمة لزملائه، في أداء قوي يليق بالفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة هذا الموسم. وسجل جالين ويليامز 34 نقطة لثاندر، فيما أضاف زميله تشيت هولمجرين 21 نقطة وقام بسبع متابعات وثلاث تصديات في المباراة التي خاضها بمسقط رأسه. وربما يحسم ثاندر صعوده لنهائي البطولة، حال فوزه على تمبروولفز في المباراة الخامسة التي تقام بينهما بمدينة أوكلاهوما، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي. يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في نهائي إن بي أيه هذا الموسم مع الفائز من مواجهة نهائي القسم الشرقي، الذي يقام بين نيويورك نيكس وإنديانا بيسرز.