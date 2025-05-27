الأربعاء 28 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ثاندر» يقترب من نهائي دوري السلة الأميركي بالفوز الثالث على «تمبروولفز»

«ثاندر» يقترب من نهائي دوري السلة الأميركي بالفوز الثالث على «تمبروولفز»
27 مايو 2025 10:27

مينيابوليس (أ ب)

أخبار ذات صلة
هاليبرتون يقود بيسرز للتقدم 3-1 على نيكس في نهائي القسم الشرقي
نيكس يخطف فوزاً صعباً من بيسرز في نهائي السلة الأميركي

أصبح أوكلاهوما سيتي ثاندر على مشارف التأهل لنهائي بطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة (إن بي أيه). وحقق ثاندر انتصاراً ثميناً على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز، بنتيجة 128/ 126 في رابع لقاء بينهما ضمن سلسلة لقاءاتهما بالدور النهائي للقسم الغربي في المسابقة، ليصبح على بعد فوز وحيد فقط لبلوغ نهائي البطولة. وكان ثاندر تلقى خسارة قاسية بفارق 42 نقطة أمام تمبروولفز في اللقاء الماضي، لكنه استعاد اتزانه الليلة، ليحقق انتصاره الثالث مقابل فوز وحيد لمنافسه في سلسلة مبارياتهما، التي تقام بنظام «بلاي أوف» من 7 لقاءات، حيث يصعد الفريق الذي يحقق 4 انتصارات على الآخر لنهائي المسابقة العريقة. وتقمص شاي جيلجوس-ألكسندر دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز 40 نقطة لمصلحة ثاندر، بالإضافة لقيامه بعشر متابعات تحت السلة و9 تمريرات حاسمة لزملائه، في أداء قوي يليق بالفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة هذا الموسم. وسجل جالين ويليامز 34 نقطة لثاندر، فيما أضاف زميله تشيت هولمجرين 21 نقطة وقام بسبع متابعات وثلاث تصديات في المباراة التي خاضها بمسقط رأسه. وربما يحسم ثاندر صعوده لنهائي البطولة، حال فوزه على تمبروولفز في المباراة الخامسة التي تقام بينهما بمدينة أوكلاهوما، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي. يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في نهائي إن بي أيه هذا الموسم مع الفائز من مواجهة نهائي القسم الشرقي، الذي يقام بين نيويورك نيكس وإنديانا بيسرز.

مينيسوتا تمبروولفز
دوري السلة الأميركي
أوكلاهوما سيتي ثاندر
آخر الأخبار
بافارد: لدينا الخبرة للتعامل مع هجوم سان جيرمان
الرياضة
بافارد: لدينا الخبرة للتعامل مع هجوم سان جيرمان
اليوم 23:07
بايرن ميونيخ يعلن انتقال «الموهبة» إلى سالزبورج
الرياضة
بايرن ميونيخ يعلن انتقال «الموهبة» إلى سالزبورج
اليوم 23:03
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس رومانيا الجديد
الأخبار العالمية
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس رومانيا الجديد
اليوم 23:00
روسيا تعلن أنها ستقدّم لأوكرانيا شروطها للسلام
الأخبار العالمية
روسيا تعلن أنها ستقدّم لأوكرانيا شروطها للسلام
اليوم 22:56
«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه
اقتصاد
«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه
اليوم 22:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©