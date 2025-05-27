22 ميدالية حصاد منتخب الجوجيتسو في «آسيوية الأردن»

عمان (وام)

واصل المنتخب الوطني، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، تألقه في النسخة التاسعة من بطولة آسيا للجوجيتسو، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان، حيث نجح لاعبو فئة تحت 21 عاماً في حصد 10 ميداليات ملونة رافعين حصيلة المنتخب الإجمالية إلى 22 ميدالية.

وشهد اليوم الختامي للبطولة تألقاً لافتاً للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، الذين قدموا أداءً رفيع المستوى، تُوج بعدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية بواقع 3 ميداليات ذهبية، وفضيتين، و5 ميداليات برونزية.

وحلّق بالذهب كل من مريم آل علي بوزن 45 كجم، وراشد محمد الشحي بوزن 56 كجم، وعمار الحوسني بوزن 94 كجم، وحقّقت عائشة الشامسي فضية وزن 45 كجم، والعنود الحربي فضية وزن 48 كجم، بينما حصد الميدالية البرونزية كل من العنود الحوسني بوزن 57 كجم، وراشد الهيمني بوزن فوق 94 كجم، وسعيد النعيمي بوزن 62 كجم، وأحمد أنديز بوزن 69 كجم، وفهد الحمادي بوزن 77 كجم، ما يعكس جاهزية هذا الجيل للمنافسة على أعلى المستويات القارية والعالمية.

حضر المنافسات المستشار حمد المطروشي، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في عمّان، إلى جانب كل من عضوي السلك الدبلوماسي خالد العلي وعائشة الشحي.

وأكد يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، أن الإنجاز يعكس تطور اللاعبين على الصعيدين الفني والذهني، وقدرتهم على التفوق أمام نخبة لاعبي القارة، مشيراً إلى أن الاستعدادات شملت معسكرات تدريبية داخلية وخارجية ركّزت على الجوانب التكتيكية والبدنية والذهنية، وهو ما انعكس في أداء المنتخب.

من جهتهم، عبّر اللاعبون الفائزون بالميداليات عن فخرهم برفع علم الدولة على منصة التتويج، مؤكدين أن هذا الإنجاز القاري يمثل خطوة مهمة في مسيرتهم، ودافعاً لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وقال اللاعب راشد محمد الشحي الذي حصد ذهبية وزن 56 كجم: «الفوز في بطولة قارية بهذا الحجم لحظة فخر واعتزاز لي ولجميع زملائي. النزالات لم تكن سهلة، خاصة في الدور النهائي الذي واجهت فيه خصماً يتمتع بمهارات عالية وخبرة كبيرة. لكنني اعتمدت على التركيز والانضباط، وتعاملت بذكاء مع نقاط ضعف المنافس في اللحظات الحاسمة. ونجحت بفضل التوجيهات الفنية من المدربين والتدريبات المكثفة خلال فترة الإعداد في فرض أسلوبي والانتصار».

من جانبها قالت مريم آل علي الفائزة بذهبية وزن 45 كجم: «المنافسات كانت على مستوى عالٍ من القوة والندية، خاصة مع تنوّع أساليب التي واجهناها. في نزالاتي، واجهت تحديات تقنية حقيقية تتطلب تغيير الخطة خلال كل مرحلة، ونجحت بفضل توجيهات المدرب في تنفيذ عمليات الانتقال بين الدفاع والهجوم بسلاسة، والاستفادة من التحركات الأرضية للسيطرة على الموقف. الدعم الفني والتكتيكي الذي تلقيناه من الجهاز الفني قبل وأثناء البطولة كان له دور محوري في تعزيز ثقتي بنفسي. هذه الميدالية الذهبية ليست نهاية الطريق، بل بداية لطموحات أكبر، وسأواصل العمل بكل قوة من أجل اعتلاء منصات التتويج مستقبلاً».