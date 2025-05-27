النصر يبدأ «التصحيح» برحيل 9 لاعبين دفعة واحدة



معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعلن نادي النصر الاستغناء عن تسعة من لاعبي الفريق الأول، في خطوة تعكس توجهات الإدارة الجديدة لتجديد دماء الفريق، استعداداً لموسم 2025-2026.

وضمت قائمة المغادرين الرباعي الأجنبي: البوسني سمير ميمسيفيتش، الهولندي ليروي فير، السويسري هاريس سيفيروفيتش، والبرازيلي ماتيوس دي أوليفيرا، إلى جانب اللاعبين المحليين راشد عمر، يوسف العامري، محمد عبدالرحمن، مايد الطنيجي، وناصر النعيمي.

وتشير المتابعات إلى أن موجة التغييرات في «العميد» مرشحة للاستمرار، إذ تترقب جماهير «الأزرق» حسم مصير عدد من اللاعبين، بإعلان الاستمرار أو إنهاء الخدمات خلال الساعات المقبلة، أبرزهم الإيطالي مانولو جابياديني، والبلجيكي عثمان بوسعيد، والهولندي «المقيم» مروان أزرقان، وجميعهم يرتبطون بعقود ممتدة حتى يونيو 2026.

وفي المقابل، تستعد إدارة «الأزرق» للكشف عن صفقات جديدة على مستوى اللاعبين المواطنين والمقيمين والأجانب، ويُنتظر ضم الثنائي سالم سلطان ومحمد عبدالباسط من الشارقة، إضافة إلى المدافع زايد الزعابي من الجزيرة، والمدافع عبدالله إدريس، الذي انضم على سبيل الإعارة من الجزيرة أيضاً.

وأنهى النصر موسمه 2024-2025 باحتلال المركز السادس في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 38 نقطة، مكتفياً بلقب وحيد حققه بتتويجه بطلاً لكأس السوبر الإماراتي القطري، عقب فوزه الكبير على نادي قطر بنتيجة 5-1. في المقابل، ودّع «العميد» بطولة دوري أبطال الخليج للأندية من الدور نصف النهائي، وخرج مبكراً من بطولتَي كأس رئيس الدولة (دور الـ 16)، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي (ربع النهائي)، ما عجّل بقرار التغيير الفني والإداري في الفريق، استعداداً للموسم المقبل.

قائمة المغادرين

سمير ميمسيفيتش

ليروي فير

هاريس سيفيروفيتش

ماتيوس دي أوليفيرا

راشد عمر

يوسف العامري

محمد عبدالرحمن

ناصر النعيمي

مايد الطنيجي