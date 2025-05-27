كلوب يفاوض فابريجاس لتدريب لايبزج

لايبزج (د ب أ)

ذكرت صحيفتا (بيلد) و«شبورت بيلد» الألمانيتان، أن نادي لايبزج الألماني لكرة القدم، لم يفقد الأمل في التعاقد مع سيسك فابريجاس، مدرب فريق كومو الإيطالي، ليصبح مديراً فنياً جديداً للفريق. وأجرى الألماني يورجن كلوب، رئيس قسم كرة القدم العالمية في شركة ريد بول لمشروبات الطاقة، محادثات مع المدرب الإسباني. ولا يزال بإمكان فابريجاس «38 عاماً» تمديد عقده مع نادي كومو، حيث يمتلك أيضاً أسهماً فيه. وفي حال رفض لاعب خط الوسط السابق لأندية برشلونة الإسباني وأرسنال وتشيلسي الإنجليزيين عرض لايبزج، فإن النمساوي أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس الإنجليزي، سيكون المرشح الأوفر حظاً، لقيادة الفريق الألماني، وفقاً لتقارير إعلامية. وقاد جلاسنر الفريق اللندني مؤخراً للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، وسبق له الفوز بلقب الدوري الأوروبي مع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني. يذكر أن لايبزج انفصل عن مديره الفني السابق ماركو روزه في نهاية مارس الماضي، ولم يتمكن المدرب المؤقت زولت لوف من إنقاذ موسمهم، بعدما اكتفى الفريق بالحصول على المركز السابع في ترتيب بوندسليجا، مما يعني غيابه عن المشاركة في المسابقات القارية لأول مرة منذ صعود الفريق لدوري الدرجة الأولى الألماني.