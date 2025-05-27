بريمن وفيرنر.. إعلان انفصال بعد «انهيار الثقة»



برلين (د ب أ)

أعلن نادي فيردر بريمن، المنافس ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، اليوم الثلاثاء، انفصاله عن مدربه أولي فيرنر بعد رفضه توقيع عقد جديد مع الفريق.

كان من المقرر أن ينتهي عقد المدرب 37/ عاماً/ في يونيو عام 2026، لكن النادي الواقع في شمال ألمانيا قرر تغييره الآن في أعقاب انهيار في الثقة بين الطرفين على ما يبدو.

وقال كليمنس فريتز، مدير كرة القدم ببريمن في بيان: «نأسف بشدة لقرار أولي، لأننا كنّا نتوقع تعاوناً طويل الأمد معه. ومع ذلك، ونظراً لحاجتنا للاستمرارية والوضوح لمستقبل المدير الفني للفريق، فقد قررنا الاستغناء عنه».

ومر الفريق الأخضر والأبيض بموسم متذبذب، لكنه أنهى الموسم في المركز الثامن بعد سلسلة من النتائج القوية في المراحل الأخيرة من الموسم، غير أنه لم يتمكن من التأهل لأي من المسابقات القارية في الموسم المقبل.

وانضم بريمن إلى أندية أوجسبورج ولايبزج وكولون، الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى، في البحث عن مدرب جديد ببوندسليجا استعداداً للموسم الجديد. وبإمكان فيرنر الآن إجراء مقابلة لشغل أحد هذه المناصب، حيث قال «ليس من السهل علي عدم تمديد عقدي».

أضاف فيرنر: «لطالما قلت إن وظيفتي تتمحور حول تطوير النادي. عند بلوغ مرحلة معينة، يكون هناك عادة خياران: إما إجراء تغييرات حول المدرب، أو تغيير المدرب نفسه. لقد كان هذا التغيير ضرورياً لإتاحة الفرصة لمزيد من التحسن».

وفقاً لتقارير إعلامية، يعتبر هورست ستيفن، مدرب فريق إلفرسبيرج، مرشحاً رئيسياً لخلافة فيرنر. وعقب خسارته بصعوبة أمام هايدنهايم في ملحق الصعود والهبوط بالدوري الألماني أمس، صرح مدرب الفريق الناشط بدوري الدرجة الثانية لشبكة (سكاي): «لن أفصح عن أي شيء. يتعين عليَّ أولاً تجاوز هذه المباراة».

شدّد فريتز «هدفنا هو إيجاد مدرب جديد على قريباً، يمكننا من خلاله مواصلة التطور الناجح الذي شهدناه خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتناسب مع فيردر بريمن من حيث فلسفته في اللعب وشخصيته». ويستعد ساندرو فاجنر، مساعد مدرب منتخب ألمانيا، للرحيل عن منصبه بعد مشاركة الفريق بالأدوار النهائية لبطولة دوري أمم أوروبا الشهر المقبل، وربما يكون من بين الخيارات المتاحة لتدريب الفريق المتوّج بلقب الدوري الألماني 4 مرات.

وكشفت تقارير إعلامية أن خلافاً نشب بين النادي وفيرنر حول تخطيط الفريق وطموحاته. وفي موسمه الأول مع بريمن، قاد فيرنر بريمن للعودة لدوري الدرجة الأولى، ثم حصل على المراكز الـ13 والتاسع والثامن على الترتيب تحت قيادته.