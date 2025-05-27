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الرياضة

اختتام بطولة «جاغا» الدولية لجولف الهواة بالعين

اختتام بطولة «جاغا» الدولية لجولف الهواة بالعين
27 مايو 2025 15:02

 
العين (وام)
اختتمت في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بطولة «جاغا» الدولية المفتوحة لهواة الجولف، التي تم تنظيمها بالتعاون بين الأكاديمية الآسيوية للجولف للمراحل السنية، واتحاد الجولف، خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 30 لاعباً ولاعبة من الفئات العمرية بين 13 و23 عاماً.
وأسفرت النتائج عن فوز اللاعبة أنانيا سود، بلقب الترتيب العام للفتيات بعد أن أنهت المنافسات بمجموع 205 ضربات «5 تحت المعدل»، فيما فاز اللاعب ريان أحمد، بلقب الترتيب العام للبنين بمجموع 203 ضربات «7 تحت المعدل»، عقب أداء متميز في الجولة الثانية التي سجل فيها 66 ضربة، وبذلك تأهل كل من سود، وريان، إلى المشاركة في بطولة «كلتش تور» الدولية المقبلة التي تستضيفها دولة الإمارات.
وفي بقية الفئات، فازت أنوشكا جوبتا، بالمركز الأول لفئة الفتيات تحت 13 عاماً، وأنانيا سود، بالمركز الأول لفئة تحت 15 عاماً، فيما جاءت عائشة جوبتا، وصيفة لها، وحققت صوفيا زبيري، أفضل نتيجة في منافسات «الصافي».
أما في فئة تحت 18 عاماً، فقد نالت أنورادها شودهاري، المركز الأول، وتصدرت جيمي كاميرو، فئة تحت 23 عاماً، تلتها لارا الشعيب، في المركز الثاني، وحققت هناء ألان، أفضل نتيجة في منافسات «الصافي»، وفي منافسات البنين، فاز سيفن لوريسن، بالمركز الأول لفئة تحت 13 عاماً، وحل سيباستيان كوك، ثانياً، بينما سجل لوك براون، أفضل نتيجة في منافسات «الصافي».
وفي فئة تحت 15 عاماً، جاء ألكساندر روشيكا، في المركز الأول، ورالف نوريدتينوف، في المركز الثاني، وحقق سيباستيان ساليس، أفضل نتيجة في «الصافي».
وفاز ريان أحمد، بفئة تحت 18 عاماً، وجاء محمد سكيكو، في المركز الثاني، وعبد الله سلمان، في صدارة «الصافي»، بينما فاز جوناثان سيلفراج، بلقب فئة تحت 23 عاماً.
وتزامناً مع البطولة، أعلنت أكاديمية «جاغا» الدولية عن افتتاح مقرها الجديد في مدينة العين في سبتمبر 2025، والذي يهدف إلى تطوير رياضة الجولف في الدولة وتوفير بيئة تدريبية وتعليمية متكاملة للرياضيين الطموحين، إلى جانب دوره كمركز تدريب للمنتخب الوطني.

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