اعتذار خلفان المسافري من رئاسة شركة البطائح لكرة القدم

علي معالي (أبوظبي)

تقدم خلفان المسافري رئيس شركة البطائح لكرة القدم، باعتذار رسمي عن عدم رئاسة الشركة، بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، وذلك لأسباب خاصة، وكان نشاط الكرة قد حقق طفرة كبيرة في ظل قيادة خلفان المسافري على مستوى الرجال والمراحل السنية، حيث احتل الفريق المركز السابع لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي بدوري المحترفين، وفي الموسم الحالي حدثت كبوة للفريق في بداية الموسم، ولكن تم علاجها سريعاً على الرغم من رفض خلفان المسافري إجراء أي تعديلات وتغييرات في صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية، مكتفياً بالعناصر الموجودة مع المدرب فرهاد مجيدي، وعاد «الراقي» ليحقق الفوز على فرق كبيرة منها الوحدة والشارقة والنصر حتى استطاع إنهاء الموسم بالبقاء للموسم الثالث على التوالي بالمحترفين.

ولم يكن تألق «الراقي» على مستوى المحترفين فقط، بل في المراحل السنية، حيث حقق فريق 18 بطولة الدوري، فيما وصل فريقا 12 و13 عاما إلى المباراة الأخيرة بالجدول وهما في الصدارة، ولكن بسبب المواجهات المباشرة ذهبت القمة لخورفكان وشباب الأهلي، وبطولة مجلس الشارقة الرياضي لمرحلة 9 سنوات وصل «الراقي» للمباراة النهائية، وهي نتائج تؤكد التطور الكبير الذي حدث في كرة القدم بالنادي، ووجد خلفان المسافري الوقت المناسب مع نهاية الموسم وتقدم باعتذاره.