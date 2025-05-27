الأربعاء 28 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«بطلة دبي» إلى الدور الثاني بسهولة في رولان جاروس

«بطلة دبي» إلى الدور الثاني بسهولة في رولان جاروس
27 مايو 2025 15:20

باريس (أ ف ب)
حجزت النجمة الروسية الصاعدة ميرا أندرييفا، المصنفة سادسة، بطاقتها إلى الدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بفوزها السهل على الإسبانية كريستينا بوكشا 6-4 و6-3 الثلاثاء في الدور الأول لرولان جاروس.
واحتاجت أندرييفا، التي حققت أداء رائعاً في البطولة العام الماضي عندما بلغت نصف النهائي على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالمياً وقتها قبل خروجها على يد الإيطالية جازمين باوليني، إلى 82 دقيقة لحسم المواجهة الأولى ضد منافستها المصنفة 98 عالميا.
وكانت البداية قوية لبوكشا، التي كسرت إرسال الروسية في الشوطين الأول والثالث وتقدمت 3-0، لكن أندرييفا ردت التحية في الرابع، مقلصة الفارق إلى 1-3، قبل أن تفعلها في الشوطين الثامن والعاشر، في طريقها إلى كسب أربعة أشواط متتالية وحسم المجموعة في صالحها 6-4 في 41 دقيقة.
وكسرت أندرييفا إرسال بوكشا في الشوط الرابع للمجموعة الثانية، وتقدمت 3-1 في طريقها إلى حسمها 6-3 في 41 دقيقة أيضاً.
وتلتقي اللاعبة، البالغة من العمر 18 عاماً، في الدور المقبل مع الأميركية آشلين كروغر أو الهولندية سوسن لامينس.
وكانت أندرييفا قد أصبحت في فبراير الماضي أصغر لاعبة تفوز بلقب في دورة للألف نقطة عندما توجت بطلة لدورة دبي، وبعدها بشهر واحد تغلبت على سابالينكا الأولى عالميا في المباراة النهائية لدورة إنديان ويلز الأميركية، وتوجت بلقبها الثاني على مستوى النخبة (الألف نقطة). 

أخبار ذات صلة
شفيونتيك تنطلق بقوة في «رولان جاروس»
ألكاراز ينجو من «المأزق»!
رولان جاروس
التنس
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
بطولات الجراند سلام
آخر الأخبار
بافارد: لدينا الخبرة للتعامل مع هجوم سان جيرمان
الرياضة
بافارد: لدينا الخبرة للتعامل مع هجوم سان جيرمان
اليوم 23:07
بايرن ميونيخ يعلن انتقال «الموهبة» إلى سالزبورج
الرياضة
بايرن ميونيخ يعلن انتقال «الموهبة» إلى سالزبورج
اليوم 23:03
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس رومانيا الجديد
الأخبار العالمية
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس رومانيا الجديد
اليوم 23:00
روسيا تعلن أنها ستقدّم لأوكرانيا شروطها للسلام
الأخبار العالمية
روسيا تعلن أنها ستقدّم لأوكرانيا شروطها للسلام
اليوم 22:56
«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه
اقتصاد
«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه
اليوم 22:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©