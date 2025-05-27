«بطلة دبي» إلى الدور الثاني بسهولة في رولان جاروس

باريس (أ ف ب)

حجزت النجمة الروسية الصاعدة ميرا أندرييفا، المصنفة سادسة، بطاقتها إلى الدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بفوزها السهل على الإسبانية كريستينا بوكشا 6-4 و6-3 الثلاثاء في الدور الأول لرولان جاروس.

واحتاجت أندرييفا، التي حققت أداء رائعاً في البطولة العام الماضي عندما بلغت نصف النهائي على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالمياً وقتها قبل خروجها على يد الإيطالية جازمين باوليني، إلى 82 دقيقة لحسم المواجهة الأولى ضد منافستها المصنفة 98 عالميا.

وكانت البداية قوية لبوكشا، التي كسرت إرسال الروسية في الشوطين الأول والثالث وتقدمت 3-0، لكن أندرييفا ردت التحية في الرابع، مقلصة الفارق إلى 1-3، قبل أن تفعلها في الشوطين الثامن والعاشر، في طريقها إلى كسب أربعة أشواط متتالية وحسم المجموعة في صالحها 6-4 في 41 دقيقة.

وكسرت أندرييفا إرسال بوكشا في الشوط الرابع للمجموعة الثانية، وتقدمت 3-1 في طريقها إلى حسمها 6-3 في 41 دقيقة أيضاً.

وتلتقي اللاعبة، البالغة من العمر 18 عاماً، في الدور المقبل مع الأميركية آشلين كروغر أو الهولندية سوسن لامينس.

وكانت أندرييفا قد أصبحت في فبراير الماضي أصغر لاعبة تفوز بلقب في دورة للألف نقطة عندما توجت بطلة لدورة دبي، وبعدها بشهر واحد تغلبت على سابالينكا الأولى عالميا في المباراة النهائية لدورة إنديان ويلز الأميركية، وتوجت بلقبها الثاني على مستوى النخبة (الألف نقطة).