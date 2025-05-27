الأربعاء 28 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

راؤول يرحل عن ريال مدريد

راؤول يرحل عن ريال مدريد
27 مايو 2025 15:26

مدريد (د ب أ)


أعلن راؤول جونزاليس، أسطورة فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، رحيله عن تدريب الفريق الرديف للنادي، ليضع جميع الخيارات مفتوحة بشأن مستقبله.

أخبار ذات صلة
دقائق اللعب في «الليجا».. ريال مدريد «الأول» وبرشلونة «السابع»!
أريبلوا يخلف راؤول في «رديف» ريال مدريد

ودائماً ما ارتبط اسم المهاجم السابق في وسائل الإعلام بمناصب إدارية أكبر، بما في ذلك مع ناديه السابق شالكه الألماني، الذي يتواجد حالياً بدوري الدرجة الثانية الألماني.
وذكر النادي الملكي في بيان اليوم الثلاثاء: «سيبقى راؤول دائماً في قلوب جميع محبي الفريق، وسيظل ريال مدريد دائماً بيته». أضاف البيان: «ريال مدريد يتمنى لراؤول وعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته».
بعد اعتزاله في عام 2015، بدأ راؤول مسيرته التدريبية في أكاديمية الشباب بنادي ريال مدريد، وسرعان ما تولى تدريب الفريق الثاني، الذي يحمل اسم ريال مدريد كاستيا، عام 2015، والذي يشارك بالدرجات الأدنى في الدوري الإسباني.

راؤول جونزاليس
ريال مدريد
الريال
الدوري الإسباني
آخر الأخبار
بافارد: لدينا الخبرة للتعامل مع هجوم سان جيرمان
الرياضة
بافارد: لدينا الخبرة للتعامل مع هجوم سان جيرمان
اليوم 23:07
بايرن ميونيخ يعلن انتقال «الموهبة» إلى سالزبورج
الرياضة
بايرن ميونيخ يعلن انتقال «الموهبة» إلى سالزبورج
اليوم 23:03
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس رومانيا الجديد
الأخبار العالمية
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس رومانيا الجديد
اليوم 23:00
روسيا تعلن أنها ستقدّم لأوكرانيا شروطها للسلام
الأخبار العالمية
روسيا تعلن أنها ستقدّم لأوكرانيا شروطها للسلام
اليوم 22:56
«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه
اقتصاد
«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه
اليوم 22:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©