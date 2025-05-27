راؤول يرحل عن ريال مدريد

مدريد (د ب أ)



أعلن راؤول جونزاليس، أسطورة فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، رحيله عن تدريب الفريق الرديف للنادي، ليضع جميع الخيارات مفتوحة بشأن مستقبله.

ودائماً ما ارتبط اسم المهاجم السابق في وسائل الإعلام بمناصب إدارية أكبر، بما في ذلك مع ناديه السابق شالكه الألماني، الذي يتواجد حالياً بدوري الدرجة الثانية الألماني.

وذكر النادي الملكي في بيان اليوم الثلاثاء: «سيبقى راؤول دائماً في قلوب جميع محبي الفريق، وسيظل ريال مدريد دائماً بيته». أضاف البيان: «ريال مدريد يتمنى لراؤول وعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته».

بعد اعتزاله في عام 2015، بدأ راؤول مسيرته التدريبية في أكاديمية الشباب بنادي ريال مدريد، وسرعان ما تولى تدريب الفريق الثاني، الذي يحمل اسم ريال مدريد كاستيا، عام 2015، والذي يشارك بالدرجات الأدنى في الدوري الإسباني.