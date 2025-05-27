182 لاعباً في بطولة دبي المفتوحة للشطرنج



دبي (الاتحاد)

انطلقت، مساء أمس، منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، في قاعة راشد بن حمدان بنادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 182 لاعباً ولاعبة من 37 دولة، يتنافسون في فئتين مختلفتين، بحسب التصنيف الدولي.

ويأتي تنظيم البطولة هذا العام بمناسبة اليوبيل الفضي لها، حيث انطلقت نسختها الأولى في عام 1999، وتوقفت لعامين متتاليين بسبب جائحة كورونا، قبل أن تعود في 2022 بزخم تنظيمي وإعلامي وفني كبير، جعلها تحافظ على مكانتها كواحدة من أبرز البطولات المفتوحة في المنطقة.

وتُقام البطولة على فئتين: الفئة الأولى للاعبين أصحاب التصنيف الدولي فوق 2300 نقطة، والفئة الثانية للمصنفين بين 1600 و2299 نقطة، ويتصدر الهندي نيهال سيرين، الأستاذ الدولي الكبير، قائمة المصنفين في الفئة الأولى، إلى جانب البطل الأذربيجاني محمد مرادلي حامل لقب النسخة الماضية، والهندي أبجيت غوبتا بطل نسخة 2011.

أما في الفئة الثانية، فيسعى الليبي يوسف الحصادي، أستاذ الاتحاد الدولي، للحفاظ على لقبه بعدما حلّ عاشراً في التصنيف العام، وسط منافسة قوية من المتصدر الأرمني سارغيس ماكونيان واليوناني أنستاسيوس بافليديس.

ويشهد الحدث حضوراً مميزاً للاعبين الإماراتيين، حيث يشارك إبراهيم سلطان وعمران الحوسني، الأستاذان الدوليان وبطلا العرب، في منافسات الفئة الأولى، فيما يشارك في الفئة الثانية عدد من أبناء نادي دبي للشطرنج وأندية الدولة، من بينهم أستاذ الاتحاد الدولي أحمد فريد ومحمد سعيد اليليلي.

وتبلغ الجوائز المالية للبطولة 52 ألف دولار، وتستمر منافساتها حتى 4 يونيو المقبل، على أن تُقام جميع الجولات في مقر نادي دبي للشطرنج والثقافة بمنطقة الممزر، ويُتوقع أن تشهد النسخة الحالية منافسات فنية قوية، وسط تواجد كوكبة من أبرز المصنفين الدوليين، ومواهب صاعدة من مختلف أنحاء العالم، في ظل التزام تنظيمي كبير يرسخ من سمعة البطولة على المستوى الدولي.