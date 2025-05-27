14 نادياً تحصل على الترخيص الآسيوي



أبوظبي (الاتحاد)

قررت لجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية الإماراتية في رابطة المحترفين، منح الترخيص الآسيوي لدورة 2025-2026 لـ 14 شركة كرة قدم بعد اجتيازها المعايير المطلوبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة التراخيص الذي عقد اليوم، وضمت قائمة شركات كرة القدم الحاصلة على التراخيص 14 شركة، وهي: شركة شباب الأهلي دبي لكرة القدم، شركة الوحدة لكرة القدم، شركة العين لكرة القدم، شركة عجمان لكرة القدم، شركة النصر لكرة القدم، شركة كلباء لكرة القدم، شركة الوصل لكرة القدم، شركة الشارقة لكرة القدم، شركة بني ياس لكرة القدم، شركة خورفكان لكرة القدم، شركة الجزيرة لكرة القدم، شركة البطائح لكرة القدم، شركة دبا الحصن لكرة القدم، وشركة العروبة لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن لجنة التراخيص الابتدائية هي لجنة مستقلة تمنح التراخيص بشكل مستقل بعيد عن أي جهة رياضية في الدولة، بما يضمن الشفافية والحوكمة في الإجراءات.