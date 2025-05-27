«انتهى هذا الفصل».. 4 وجهات محتملة لكريستيانو رونالدو بعد النصر



معتز الشامي (أبوظبي)

أنهى كريستيانو رونالدو الدوري السعودي للمحترفين بتتويجه بالحذاء الذهبي، قبل أن يُثير التكهنات حول مستقبله بتغريدة غامضة، ولم يحقق رونالدو أي لقب آخر مع النصر، لكنه حصد جائزة ترضية بتسجيله 25 هدفاً في الدوري، متقدما بهدفين على إيفان توني، و4 أهداف على زميله السابق في ريال مدريد كريم بنزيمه، ولم يكن استياء رونالدو من عدم الفوز بلقب كبير منذ انتقاله إلى السعودية سراً، وقد ألمح إلى مستقبله بنشره على «إكس»: «انتهى هذا الفصل.. القصة؟ لا تزال قيد الكتابة ممتن للجميع»، ولم يوافق رونالدو بعد على تمديد عقده مع النصر، حيث ينتهي عقده هذا الصيف، وفسّر الكثيرون منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه إشارة إلى أنه قد يبحث عن تحد جديد، وارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً بانتقالات محتملة في الأسابيع الأخيرة.



4 وجهات محتملة للانتقال

البرازيل

ارتبط اسم رونالدو بقوة بالانتقال إلى البرازيل في الأسابيع الأخيرة، نظرا لتزايد التكهنات حول مشاركته في كأس العالم للأندية المقبلة، وعزز هذا التكهنات تصريح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، قائلا «قد يشارك كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية، نعم، هناك مفاوضات مع بعض الأندية»، وتشارك 4 أندية برازيلية في البطولة، وهي؛ بوتافوجو، وفلوميننسي، وفلامينجو، وبالميراس، ومن شأن وجود رونالدو أن يجذب المزيد من الأنظار.

الهلال

واقعيا، الراتب الباهظ الذي يتقاضاه رونالدو حالياً في السعودية يجعله خياراً صعب المنال لأي ناد خارجها، ما لم يقبل بتخفيض كبير في راتبه، و مع ذلك، قد يبقى النجم البرتغالي في السعودية، لكن قد ينتقل إلى غريمه الهلال، الذي يشارك في كأس العالم للأندية، وارتبط اسم الهلال سابقا برونالدو، وقد تتم الموافقة على هذه الصفقة من قبل مسؤولي الدوري.

مونتيري

ارتبط اسم مونتيري بالتعاقد مع المهاجم البرتغالي، سيمثل مونتيري المكسيك في كأس العالم للأندية التي تبدأ في 14 يونيو، ويضمّ الفريق وجهاً مألوفاً لرونالدو، حيث انضم زميله السابق في ريال مدريد، سيرجيو راموس، إلى مونتيري الموسم الماضي، ويتمتع الثنائي بعلاقة وطيدة منذ فترة وجودهما في العاصمة الإسبانية.

سبورتينج لشبونة

تُمثل العودة إلى نادي طفولته، سبورتينج لشبونة، نهايةً رائعةً لمسيرة رونالدو الأسطورية، تدرج قائد البرتغال في صفوف النادي قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد، وصرّح رونالدو سابقاً بأنه لم يُفكّر قط في العودة إلى سبورتينج، لكن هذا قد يتغير مع اقترابه من نهاية مسيرته، وسيخسر بطل البرتغال مهاجمه فيكتور جيوكيريس هذا الصيف، الذي سيرحل على الأرجح إلى البريميرليج، وقد يعود رونالدو إلى البرتغال، إذ من غير المرجح أن يتلقى عرضاً مناسباً من أحد أندية الدوريات الخمس الكبرى.