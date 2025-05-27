«ديوكوفيتش المئوي» يعبر بسهوله إلى الدور الثاني في رولان جاروس



باريس (أ ف ب)

بلغ الألماني الكسندر زفيريف، المصنف ثالثاً، الدور الثاني لبطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، من دون عناء بفوزه على الأميركي ليرنر تيين السابع والستين 6-3 و6-3 و6-4 الثلاثاء.

واحتاج وصيف البطولة الفرنسية للعام الماضي ووصيف أستراليا المفتوحة بداية هذا العام إلى أقل من ساعتين لحسم مواجهته مع الأميركي البالغ 19 عاماً وبلوغ الدور الثاني للمرة الثامنة تواليا في ملاعب رولان جاروس والتاسعة من أصل 10 مشاركات (وصل إلى نصف النهائي ثلاث مرات والنهائي مرة واحدة).

ويلتقي ابن الـ28 عاماً في الدور التالي مع الهولندي يسبر دي يونغ الفائز على الإيطالي فرانتشيسكو باسارو 3-6 و7-6 (7-9) و6-4 و7-6 (7-1) و6-1.

وانتهى مشوار الروسي دانييل مدفيديف الحادي عشر عند الدور الأول بخسارته أمام البريطاني كاميرون نوري 5-7 و3-6 و6-4 و6-1 و5-7، لتتواصل بذلك عقدته في البطولة الفرنسية التي سقط فيها عند الحاجز الأول ست مرات من أصل تسع مشاركات، فيما تبقى أفضل نتيجة له وصوله إلى ربع النهائي عام 2021.

وبلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف سادساً الدور الثاني بفوزه السهل على الأميركي ماكينزي ماكدونالد 6-3 و6-3 و6-3.

ودخل ديوكوفيتش البطولة منتشيا بإحراز اللقب المئة في مسيرته في دورة جنيف السبت الماضي وبات ثالث لاعب في التاريخ يبلغ هذا الحاجز أو يتخطاه بعد الأميركي جيمي كونورز صاحب الرقم القياسي (109 ألقاب) والسويسري روجيه فيدرر (103).

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور التالي الفائز في مباراة الفرنسيين كورنتان موتيه وكليمان تابور.

وتأهل إلى الدور الثاني الأسترالي أليكس دي مينور التاسع بفوزه على السلوفيني لاسلو دجيري 6-3 و6-4 و7-6 (8-6)، ليواجه الكازخستاني ألكسندر بوبليك الفائز على الأسترالي الآخر جيمس دوكوورث 6-2 و6-4 و6-4.

وانتهى مشوار البلغاري جريجور ديميتروف السادس عشر عند الحاجز الأول بانسحابه أمام الأميركي إيثن كوين بسبب الإصابة في مستهل المجموعة الرابعة بعدما حسم الأوليين 6-2 و6-3 وخسر الثالثة 2-6.