اختبارات لاختيار عناصر منتخب «القوس والسهم» استعداداً للمونديال



الشارقة (وام)

أعلن اتحاد القوس والسهم تنظيم اختبارات لاختيار عناصر المنتخب الوطني من اللاعبين واللاعبات، تمهيداً للمشاركة في بطولة العالم للقوس والسهم التي تستضيفها كوريا الجنوبية خلال الفترة من 5 إلى 12 سبتمبر 2025.

وتُقام الاختبارات عند الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل على ميادين نادي المدام، وتشمل منافسات القوس المركب والمحدب لفئتي الرجال والسيدات، وفي مختلف الفئات العمرية.

وسيتم اختيار العناصر المشاركة وفقاً للمجموع الكلي للنقاط في الدور التمهيدي لكل فئة، وذلك تحت إشراف طاقم تحكيمي من الاتحاد ومتابعة اللجنة الفنية المختصة.

وفي سياق متصل، يستضيف نادي المدام المعسكر التدريبي لمنتخب الشباب، والذي يستمر حتى 20 يوليو المقبل، ضمن تحضيراته للمشاركة في بطولة أوروبا للشباب المقررة في سلوفينيا من 22 يوليو إلى 8 أغسطس 2025.

كما يتضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب معسكراً تدريبياً في كندا، يتزامن مع مشاركته في بطولة العالم للشباب التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 25 أغسطس 2025.