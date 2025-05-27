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الرياضة

منتخب كرة القدم المصغرة يواجه بولندا في أذربيجان

منتخب كرة القدم المصغرة يواجه بولندا في أذربيجان
27 مايو 2025 21:30


باكو (وام)
يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة لخوض مباراة ودية أمام نظيره البولندي السبت المقبل، بعد اختتام مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في باكو، ويقام معسكر المنتخب حالياً ضمن برنامج إعداد للمرحلة المقبلة، لتنفيذ خطة الجهاز الفني بقيادة المدرب خالد حمداوي لتجهيز اللاعبين للمنافسات المقررة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة لجنة كرة القدم المصغرة للبطولات الخارجية.
وأكد سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة كرة القدم المصغرة، مشرف المنتخب، أهمية استمرار تجهيز المنتخب، ووضع الترتيبات الفنية كافة، لاسيما بعد مشاركته في مونديال كرة القدم المصغرة بأذربيجان.
وأوضح أنه تم بدء العمل لتقييم المشاركة في المونديال الحالي، واستخلاص النتائج الإيجابية، بهدف تنفيذ الخطط التطويرية، لاسيما أن الإمارات تستضيف البطولة العربية الأولى للعبة العام المقبل، مشيراً إلى أن الفوز على الأرجنتين 4 - 1 في الجولة الأخيرة جسد المستوى الحقيقي للمنتخب بعد خسارتيه أمام منتخبي جورجيا والتشيك بسبب الإصابات التي كانت مؤثرة في صفوفه.

 

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