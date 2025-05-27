النصر يحافظ على لقب كأس الإمارات للسلة



علي معالي (كلباء)

توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس نادي كلباء، فريق النصر بكأس الإمارات لكرة السلة بعد الفوز في المباراة النهائية على شباب الأهلي 78 مقابل 71، بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، وعبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وراشد سعيد بن فريج رئيس مجلس إدارة نادي كلباء وعبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، أقيمت المباراة على صالة نادي كلباء، ليحافظ «العميد» على لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

تألق النصر في المباراة تحت قيادة المدرب حسام الوكيل واستطاع التفوق في الأرباع الأول والثالث والرابع بنتيجة 18-16 و25-19 و17-11، في حين تفوق شباب الأهلي في الربع الثاني بنتيجة 25-18، وشهد الربع الرابع قمة الإثارة في الدقائق الأخيرة في ظل تقارب المستوى والنقاط، وظهر أكثر من لاعب بمستوى مميز في الفريقين.

وهذه المباراة هي النهائية الأولى على صالة نادي كلباء بعد التجديدات التي حدثت بها مؤخراً، أدار اللقاء طاقم دولي مكون من حسن حاجي، وسالم الزعابي وكوستاس وراقبها الدولي يعقوب غابش