«كونجرس القوى» الآسيوي يستعرض التقارير الفنية

جومي (وام)

شارك اتحاد ألعاب القوى برئاسة اللواء الدكتور محمد المر، عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، في الاجتماع الـ 26 للكونجرس الآسيوي للعبة، في كوريا الجنوبية، بحضور نخبة من مسؤولي الرياضة في القارة.

وتضمن جدول أعمال الكونجرس العديد من المحاور المهمة، أبرزها التقارير الفنية والإدارية بين عامي 2023، و2025، واستعراض التعديلات المقترحة على دستور الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى.

وأكد المر أهمية تعزيز التعاون الآسيوي المشترك في تطوير رياضة ألعاب القوى، مشيداً بالدور القيادي للاتحاد القاري، في دعم الاتحادات الوطنية، وتوفير بيئة تنافسية عادلة ومستدامة على مستوى القارة.