31 لاعباً رسموا إنجاز «الفرسان» في موسم «الرباعية»

معتز الشامي (أبوظبي)

انتهى موسم دوري أدنوك للمحترفين بتتويج شباب الأهلي باللقب عن جدارة واستحقاق، بعد أداء استثنائي على امتداد الموسم، حيث نجح الفريق في التتويج باللقب بعد سباق شرس مع الشارقة، لتضيف كتيبة «الفرسان» 4 ألقاب هي إلى جانب الدوري، كأس رئيس الدولة، كأس سوبر إعمار، وكأس السوبر الإماراتي القطري.

وقد شهد الموسم تسجيل أرقام استثنائية مثيرة، لموسم استطاع فيه «الفرسان» معادلة رقم العين بالفوز باللقب الخامس للدوري في عصر المحترفين،

ونجح لاعبو شباب الأهلي في تسجيل 57 هدفاً في دورك أدنوك للمحترفين موسم 2024- 2025، ليصبح الموسم في المركز الرابع كأفضل المواسم تهديفياً في دوري المحترفين، بعد موسم 2023- 2024 الذي شهد تسجيل 73 هدفاً، ثم موسم 2012- 2013 بتسجيل 62 هدفاً، ثم موسم 2015-2016 بتسجيل 60 هدفاً، وكان شباب الأهلي قد نجح في تسجيل 57 هدفاً في موسم 2018-2019.

وشارك 31 لاعباً في مباريات شباب الأهلي بالدوري حيث سجل 15 لاعباً أهداف الفريق في الموسم الحالي، جاء 5 أهداف منها عن طريق اللاعبين المدافعين، و23 هدفاً عن طريق اللاعبين في خط الوسط، بينما تكفّل خط الهجوم بتسجيل 28 هدفاً، بالإضافة إلى هدف من نيران صديقة، كما نجح لاعبو شباب الأهلي في تسجيل 23 هدفاً في الشوط الأول، بينما كانت الأفضلية الهجومية في الشوط الثاني بتسجيل 34 هدفاً.

وكانت القدم اليمنى صاحبة النصيب الأكبر في عدد الأهداف التي سجلها لاعبو الفريق، حيث سجلت 35 هدفاً، بينما سجل لاعبو شباب الأهلي أصحاب القدم اليسري 7 أهداف وتم تسجيل 14 هدفاً بالرأس، وشهد التسجيل من داخل منطقة الجزاء 53 هدفاً مقابل 3 أهداف من خارج منطقة الجزاء، إضافة إلى 30 هدفاً من اللعب المفتوح و27 هدفاً من كرات ثابتة، و8 أهداف من ركلات جزاء.

وحقق بوجدان بلانيتش رقماً مميزاً مع شباب الأهلي في دوري أدنوك للمحترفين، حيث كان اللاعب الأكثر مشاركة بالدقائق في الموسم بعدد 2058 دقيقة، يليه حمدان المقبالي بـ2028 دقيقة، ثم رينان في المركز الثالث برصيد 1976 دقيقة، ثم لوكا ميليفوجيفيتش في المركز الرابع بـ1812 دقيقة، ثم فيدريكو كارتابيا بعدد 1547 دقيقة، ثم سردار أزمون بعدد 1545 دقيقة.

ورغم تتويج شباب الأهلي باللقب فإن شباكه استقبلت 22 هدفاً ليأتي في المركز الرابع، بين ترتيب أفضل مواسم شباب الأهلي دفاعياً في دوري المحترفين بعد موسم 2016-2017، حيث استقبلت شباك الفريق 18 هدفاً وقتها، وهو عدد الأهداف التي استقبلتها شباك شباب الأهلي في موسم 2017-2018، بينما استقبلت شباكه 20 هدفاً في موسم 2015-2016 كأفضل ثالث مواسم الفريق دفاعياً.