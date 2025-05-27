إدارة كلباء تدرس تجديد عقد رازوفيتش

فيصل النقبي (كلباء)

تسعى إدارة نادي كلباء في إطار تحضيراتها للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين، إلى الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق، عبر تجديد الثقة بالمدرب الصربي فوك رازوفيتش لموسم جديد.

ومن المقرر أن يعلن النادي تفاصيل التجديد خلال الأيام المقبلة، بعد أن قاد رازوفيتش الفريق لتقديم مستويات مميزة خلال الموسم الماضي.

وتأتي تلك الخطوة، بالتزامن مع بداية تدعيم الصفوف، حيث أعلن النادي تعاقده مع سيكو بابا قادماً من نادي العين بنظام الإعارة، في صفقة تهدف إلى دعم الخيارات في وسط الملعب بلاعب شاب يتمتع بخبرة جيدة في الدوري المحلي.

ويُعد سيكو بابا، البالغ من العمر 24 عاماً، من الأسماء الواعدة في دوري أدنوك، حيث سجل 8 أهداف خلال 3 مواسم، بواقع هدف واحد هذا الموسم مع العين، و5 أهداف في الموسم الماضي، إضافة إلى هدفين خلال موسمه الأول مع البطائح، كما ساهم بعدد من التمريرات الحاسمة وكان له حضور لافت جعله يحصد جائزة «الفتى الذهبي» لأفضل لاعب واعد من فئة المقيمين ومواليد الدولة قبل عامين.