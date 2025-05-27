«الأبيض» كامل العدد بـ«الدوليين» في معسكر دبي

معتز الشامي (دبي)

انتظم جميع لاعبي منتخبنا الوطني في المعسكر المفتوح الذي دخله المنتخب في دبي، لبدء مرحلة التحضير والاعداد لمباراتي أوزباكستان وقيرغيزستان يومي 5 و10 يونيو المقبل، ضمن الجولتين الأخيرتين للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وخضع اللاعبون الـ 26 الذين تم استدعاؤهم للقائمة إلى كشف طبي للوقوف على الحالة البدنية والجاهزية الطبية لجميع اللاعبين، والتزم لاعبو المنتخب بالترتيبات الخاصة بالمعسكر، فيما يصل اللاعب جونيور نيدياي المحترف في فرنسا للانتظام في المعسكر بداية من اليوم.

ويؤدي الأبيض تدريباته يومياً في المساء على ملعب زعبيل بنادي الوصل حتى الأحد المقبل موعد الانتقال للإقامة في أبوظبي والدخول في معسكر مغلق للتحضير للمواجهة الأولى أمام منتخب أوزباكستان 5 يونيو المقبل على استاد آل نهيان.

ويعتمد كوزمين في المرحلة الأولى للتجمع خلال معسكر دبي على النواحي التكتيكية، للوصول إلى التجانس المطلوب، والاستقرار على العناصر الأكثر جاهزية لتنفيذ المطلوب في أخر مباراتين بالتصفيات أمام أوزباكستان وقيرغيزستان.

ويحلّ منتخبنا الوطني في الترتيب الثالث للمجموعة الأولى، برصيد 14 نقطة، خلف منتخب أوزبكستان الوصيف بـ 17 نقطة، ويحتاج المنتخب إلى الفوز في آخر مباراتين في التصفيات بالمرحلة الثالثة الحالية، شريطة أن يتعثر منتخب أوزبكستان أمام نظيره القطري 10 يونيو المقبل، سواء بتعادل أو هزيمة، حتى يضمن منتخبنا بطاقة مؤهلة للمونديال.

وضمت قائمة المنتخب الوطني 27 لاعباً هم، في حراسة المرمى خالد عيسى وحمد المقبالي وعلي خصيف، وفي الدفاع، لوكاس بيمنتا، كوامي، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ساشا، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبد الرحمن صالح، بدر ناصر.

وفي الوسط، يحيى نادر، عبدالله رمضان، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو ليما، عبد الله حمد، محمد عبد الباسط، علي صالح، ماجد حسن، لوان بيريرا، وفي الهجوم، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، سلطان عادل، جونيور نيدياي، كايو كانيدو.