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الرياضة

شرط المليار والرقم 10 والمكافأة الذهبية.. تفاصيل عقد يامال الجديد!

شرط المليار والرقم 10 والمكافأة الذهبية.. تفاصيل عقد يامال الجديد!
28 مايو 2025 08:44

معتز الشامي (أبوظبي)

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وقع النجم الشاب لامين يامال على صفقة تاريخية مع برشلونة تجعله أحد أعلى اللاعبين أجراً في النادي، وتضعه كقائد للفريق في المستقبل، وأعلن برشلونة أمس عن تجديد عقد يامال مع النادي حتى عام 2031، ليدخل العقد الجديد للاعب البالغ من العمر 17 عاماً حيز التنفيذ عند بلوغه الثامنة عشرة في يوليو. وسيصبح خريج الأكاديمية بموجب العقد الجديد أحد أعلى اللاعبين أجراً في الفريق، براتب أساسي قدره 15 مليون يورو في الموسم، وقد يرتفع إلى 20 مليون يورو مع المكافآت المرتبطة بالأداء، حيث تضمنت البنود الإضافية في العقد على مكافأة خاصة للنجم الإسباني حال فوزه بجائزة الكرة الذهبية مستقبلاً. ولحماية نجمه الجديد من عمالقة أوروبا، أضاف برشلونة شرطاً جزائياً بقيمة مليار يورو، وهو الأعلى في تاريخ النادي، تهدف هذه الخطوة إلى إبعاد أندية مهتمة مثل باريس سان جيرمان ، الذي أفادت التقارير باهتمامه بالنجم الصاعد. ومع انتقال أنسو فاتي إلى موناكو، من المتوقع أن يرث يامال القميص الأسطوري رقم 10، الذي ارتداه سابقاً أساطير مثل ليونيل ميسي ورونالدينيو، وهو الرقم الذي يرمز إلى الثقة والقيادة، ويُظهر منحه إلى يامال إيمان النادي بدوره كوجه جديد للفريق، ومنذ ظهوره الأول مع برشلونة في سن الخامسة عشرة فقط في أبريل 2023، شارك لامين يامال في 106 مباريات، مسجلاً 25 هدفاً و3بجانب صناعة 34 هدفاً، وفي الصيف الماضي، لعب دوراً حاسماً في فوز إسبانيا ببطولة يورو 2024، وبعد أن أصبح أصغر لاعب يصل إلى 100 مباراة مع برشلونة، رسّخ مكانته كواحد من أفضل لاعبي العالم هذا الموسم.

لامين يامال
برشلونة
ميسي
رونالدينيو
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