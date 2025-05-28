دوري المؤتمر.. تشيلسي مطالب بكسر التفوق الإسباني في النهائيات

معتز الشامي (أبوظبي)

بعد ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، هل يستطيع تشيلسي أن يختتم موسمه بحصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي وكسر نحس الفرق الإنجليزية ضد الفرق الإسبانية في النهائيات، عندما يواجه ريال بيتيس في النهائي، اليوم الأربعاء؟.ويضع تشيلسي التاريخ نصب عينيه، فبعد فوزه بكأس الكؤوس الأوروبية (1971، 1998)، ودوري أبطال أوروبا (2012، 2021)، والدوري الأوروبي (2013، 2019)، قد يصبح أول فريق في التاريخ يفوز بـ4 بطولات رئيسية مختلفة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وسجل تشيلسي 38 هدفاً في هذه النسخة من دوري المؤتمرات، وهو رقم قياسي لموسم واحد للمسابقة التي تم تقديمها في عام 2021، ويقف بين "البلوز" والكأس فريق ريال بيتيس، الذي سيشارك في الدوري الأوروبي في موسم 2025-2026، بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم، بعد أن احتل المركز السادس في الدوري الإسباني تحت قيادة مدرب مانشستر سيتي السابق مانويل بيليجريني. وسيكون هذا أول نهائي أوروبي كبير يخوضه بيليجريني، ليصبح بذلك ثاني مدرب تشيلي يصل إلى نهائي كبير، بعد فرناندو رييرا مع بنفيكا في كأس أوروبا عام 1963 (خسر 2-1 أمام ميلان). ويتعين على تشيلسي إذا أراد رفع الكأس إنهاء النحس الذي تعاني منه الفرق الإنجليزية ضد الفرق الإسبانية في النهائيات، حيث فازت الفرق الإسبانية في آخر 9 نهائيات أوروبية كبرى خاضتها ضد فرق إنجليزية، وكان آخر فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز على فريق من الدوري الإسباني هو فوز ليفربول ضد ألافيس، في كأس الاتحاد الأوروبي 2001 (5-4).. ويخوض بيتيس أول نهائي أوروبي كبير له. وهو النادي الإسباني الثاني عشر الذي يصل إلى نهائي كهذا، والأول منذ فياريال في موسم 2020-2021، حيث فاز فريق "الغواصات الصفراء" بلقب الدوري الأوروبي بركلات الترجيح على مانشستر يونايتد آنذاك، وفاز بيتيس بمباراة واحدة فقط من أصل 8 مباريات مع خصوم إنجليز في جميع المسابقات "تعادل في واحدة ونال ست هزائم"، رغم أن هذا الفوز جاء ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2005-2006. وخسر تشيلسي 3 من آخر 4 مباريات خاضها ضد فرق إسبانية في مسابقات الاتحاد الأوروبي " حقق فوزاً واحداً"، جميعها ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بين عامي 2022 و2023.