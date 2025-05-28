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الرياضة

هاليبرتون يقود بيسرز للتقدم 3-1 على نيكس في نهائي القسم الشرقي

هاليبرتون يقود بيسرز للتقدم 3-1 على نيكس في نهائي القسم الشرقي
28 مايو 2025 09:49

نيويورك (رويترز)

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قدم تايرس هاليبرتون عرضاً رائعاً، ليصبح إنديانا بيسرز على بعد انتصار واحد من بلوغ نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لأول مرة منذ عام 2000.وسجل هاليبرتون 32 نقطة وقدم 15 تمريرة حاسمة لزملائه واستحوذ على 12 كرة مرتدة، ليحقق ثلاثة أرقام مزدوجة، ويقود بيسرز للفوز 130-121 على نيويورك نيكس، في المباراة الرابعة من سلسلة نهائي القسم الشرقي في إنديانابوليس ليتقدم 3-1. وإضافة لتسجيله ثلاثة أرقام مزدوجة في الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في مسيرته، أحرز هاليبرتون خمس رميات ثلاثية وخطف الكرة أربع مرات، ليساعد بيسرز على توسيع الفارق في السلسلة، التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات. وأهدى هاليبرتون هذا الأداء الخرافي لزملائه تعويضاً عن خسارة الفريق في المباراة الثالثة يوم الأحد. وقال للصحفيين بعد المباراة: "قاتلت بقوة في محاولة للتعويض بعدما شعرت أني خذلت الفريق في المباراة الثالثة. ساعدني زملائي على اللعب بطريقتي وكان انتصاراً ثميناً بالنسبة لنا". وأشاد المدرب ريك كارلايل بأداء هاليبرتون. وقال للصحفيين: "اعتاد على تحقيق أرقام مميزة لكنه يدرك تماماً أن مساعدة الفريق أهم كثيراً من أي إحصاءات". وسيسعى بيسرز لحسم سلسلة نهائي القسم الشرقي لصالحه غداً الخميس في نيويورك.

نيويورك نيكس
دوري السلة الأميركي
إنديانابوليس
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