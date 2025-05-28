مونفيس ينثر سحره في «ملحمية جديدة» برولان جاروس

باريس(رويترز)

أبهج جايل مونفيس جمهور رولان جاروس بفوزه الثاني عشر، في مباراة من خمس مجموعات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس أمس، قبل أن يكشف أنه لا يستمتع مع ذلك بخوض مباريات ملحمية في البطولات الأربع الكبرى.كان الفوز 4-6 و3-6 و6-1 و7-6 و6-1 في الدور الأول على هوجو ديلين المرة الثالثة، التي يعود فيها اللاعب الفرنسي المخضرم "38 عاماً" من تأخره بمجموعتين، ليفوز بمباراة في إحدى البطولات الكبرى، لكنه أبدى انزعاجه عندما قيل له إنه يلعب بشكل أفضل عندما يتأخر في النتيجة. وقال للصحفيين "لا، ليس أقوى. لا أحب مثل هذه المواقف". وأضاف "هذه ليست المواقف التي أحبها... لست بالضرورة أقوى. كل ما هنالك أنني أتدبر أموري جيداً وأجد وسيلة في النهاية للفوز". كانت بداية مباراة الأمس على ملعب فيليب شاترييه كلاسيكية بالنسبة لمونفيس، الذي اصطدم بالحائط الجانبي للملعب بعد دقائق فقط. وحصل على وقت لعلاج إصابات في اليد والركبة والظهر، لكنه سرعان ما وجد نفسه متأخراً بمجموعتين أمام اللاعب البوليفي المصنف 90 عالمياً وحان الوقت لإطلاق سحر مونفيس. وأوضح مونفيس "الكلمات تعجز عن التعبير عن ذلك. إنه سحر حقيقي". وأضاف: "كانت لحظة ملهمة. ربما تلك الضربة العابرة للملعب. جربت شيئاً ما ونجح. كنت أظن أنني سأخسر تلك النقطة. اعتقدت أن الأمر انتهى. سددت ضربة رابحة. كنت جريئاً. هذا هو السحر. تجرب شيئاً وينجح". وحقق مونفيس، الذي كان أفضل إنجاز له في بطولة رولان جاروس المقامة في بلاده بلوغ الدور قبل النهائي في 2008، فوزه 40 في فرنسا المفتوحة ليعادل رقم يانيك نواه القياسي للاعب فرنسي. وقال مونفيس الذي سيواجه جاك دريبر المصنف الخامس بعد ذلك "فزت 40 مرة هنا؟ "هذا يعني أنني لعبت لوقت طويل، وهذا هو السبب على الأرجح".