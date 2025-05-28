الشارقة.. ثبات آسيوي وطموح يتجدد مع «الكبار»

سلطان آل علي (دبي)

عبر تاريخ المشاركات الإماراتية في البطولات الآسيوية، برزت أندية عدة بحضور متكرر وناجح على الصعيد القاري، لكن الاستمرارية تبقى المعيار الأهم في تثبيت مكانة أي نادٍ بين كبار آسيا. في هذا السياق، يبرز نادي الشارقة اليوم كأحد أكثر الأندية الإماراتية ظهوراً متواصلاً في البطولات القارية، بعدما ضمن تواجده للموسم السادس على التوالي في 2025/2026، وهو إنجاز لا يُستهان به في ظل تغيّرات النظام وتعدد طرق التأهل. الرقم القياسي لا يزال باسم العين الذي شارك في 8 نسخ متتالية بين 2013 و2020، يليه الجزيرة ب6 مشاركات متتالية من 2009 حتى 2014، ثم الشارقة ب6 مشاركات متتالية من 2020 إلى 2025، متساوياً مع الجزيرة، ويتفوق على نسخة العين السابقة التي امتدت ل5 مشاركات متتالية من 2003 إلى 2007. لكن ما يميز سلسلة الشارقة أنها جاءت في حقبة حديثة مليئة بالتحديات، شملت تغيّر أنظمة التأهل، جائحة كورونا، وتوزيع المقاعد بين النخبة وآسيا 2، ورغم ذلك ظل الفريق حاضراً على الساحة القارية دون انقطاع منذ تحقيقه لقب الدوري في موسم 2018/2019، وهو ما يعكس استقراراً إدارياً وفنياً في مختلف الظروف بدأت رحلة الشارقة الآسيوية المتواصلة من نسخة 2020، حيث شارك في دوري أبطال آسيا بصفته بطل الدوري 2018/2019، ثم عاد للمشاركة في نسخة 2021 أيضاً كبطل للدوري، نظراً لعدم استكمال موسم 2019/2020 بسبب جائحة كورونا. في 2022، حافظ الفريق على مكانه في البطولة من خلال المركز الرابع في الدوري، ليؤكد قدرته على البقاء بين الأربعة الكبار محليًا. وفي نسخة 2023/2024، شارك الشارقة كبطل كأس رئيس الدولة، وهو ما أبرز تنوع طرق تأهله، سواء عبر الدوري أو الكأس. في 2024/2025، تواجد الفريق في دوري أبطال آسيا 2 بصفته رابع الدوري، لكنه لم يكتفِ بالمشاركة، بل توّج باللقب، ليضمن بذلك بطاقة النخبة مرة أخرى في 2025/2026، حيث سيشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة بصفته وصيف الدوري وبطل آسيا 2. ست نسخ متتالية، تحققت عبر خمسة مسارات تأهل مختلفة، تمثل شهادة واضحة على مكانة الشارقة المستقرة والمتطورة في كرة القدم الإماراتية والآسيوية. وفي حالة استمرار البناء والطموح، يبدو أن «الملك» لا يخطط فقط للمشاركة، بل ليصبح من كبار آسيا على المدى الطويل.