بني ياس ينظم «دولية» الكرة الطائرة في أغسطس المقبل

أبوظبي (وام)

أعلن نادي بني ياس عن تنظيم النسخة المقبلة من بطولته الدولية للكرة الطائرة يوم 26 أغسطس المقبل، وذلك تحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي، في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد في سبتمبر المقبل.وأكد سالم نايف الكثيري، رئيس شركة الألعاب الجماعية في نادي بني ياس، أن البطولة ستشهد مشاركة خمسة فرق، بينها فريقان من الإمارات أحدهما نادي بني ياس، إلى جانب ثلاثة فرق دولية سيتم الإعلان عنها لاحقاً. وأوضح أن الفريق الأول للكرة الطائرة سيبدأ تجمعه التحضيري في 20 يوليو المقبل، استعداداً للمنافسات، مشيراً إلى أن تنظيم البطولة الدولية يمثل محطة مهمة ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد. وكان النادي قد نظم النسخة السابقة من البطولة في مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بمشاركة منتخبات وأندية بارزة بينها منتخب الإمارات، ونادي الجزيرة بطل الدوري الإماراتي آنذاك، ونادي الهلال السعودي بطل الدوري السعودي، والأهلي المصري بطل دوري أفريقيا، حيث توج بني ياس باللقب، عقب فوزه في النهائي على الهلال. وأشار الكثيري إلى أن الإنجازات التي حققها الفريق، خلال الموسم الماضي، بحصوله على ثلاثة ألقاب محلية من أصل أربعة، إضافة إلى لقب البطولة الدولية، تمثل حافزاً قوياً لمواصلة النجاحات، وتعزيز مسيرة التميز في الموسم المقبل.