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الرياضة

مفاجآت «دبي المفتوحة للشطرنج» تبدأ من اليوم الأول

مفاجآت «دبي المفتوحة للشطرنج» تبدأ من اليوم الأول
28 مايو 2025 11:24

دبي (الاتحاد)

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انطلقت في قاعة الشيخ راشد بن حمدان بنادي دبي للشطرنج والثقافة، النسخة الخامسة والعشرون "نسخة اليوبيل الفضي" من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، وذلك بمشاركة 182 لاعباً ولاعبة من 37 دولة.وشهد حفل الافتتاح حضور خالد علي بن زايد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعدد من أعضاء مجالس إدارات الأندية الشطرنجية في الدولة، إلى جانب أعضاء اتحاد الشطرنج، في أجواء احتفالية تليق بمكانة البطولة وتاريخها الممتد منذ عام 1999. وجاءت الجولة الأولى من البطولة، التي تقام بنظام الفئتين A وB، حافلة بالمفاجآت، حيث نجح المصنف الأول، الهندي الأستاذ الدولي الكبير نيهال سيرين، في الفوز على مواطنه أكشاي بورقاونكار، بينما سقط الأرمني شانت سرغسيان والصربي ألكسندر إنديتش المصنفان الثاني والثالث في فخ التعادل، بجانب خسارة المصنف الخامس، السنغافوري تين جينغايو، أمام الأستاذ الدولي الهندي هارشافردان في واحدة من أبرز مفاجآت الجولة. وفي «الفئة B» تعادل المصنف الأول الأرمني سارغيس مانوكيان مع الروسي ديميتري، بينما حقق المصنف الثاني، اليوناني أناستاسيوس بافليديس، فوزاً على الهندي محمد شايان، واستهل الليبي يوسف الحصادي، حامل لقب النسخة الماضية، مشواره بنجاح، بعد أن تغلب على الإماراتي يحيى شعيب الكاف، في مستهل حملة الدفاع عن لقبه. وتتواصل منافسات البطولة حتى الرابع من يونيو المقبل، بمجموع جوائز يبلغ 52 ألف دولار، وسط مشاركة كبار الأساتذة الدوليين وأصحاب الألقاب، في واحدة من أعرق البطولات الشطرنجية على مستوى المنطقة والعالم.

بطولة دبي للشطرنج
مجلس دبي الرياضي
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