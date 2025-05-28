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الرياضة

الإمارات رابع وجهة عالمياً لنجوم «السامبا»

الإمارات رابع وجهة عالمياً لنجوم «السامبا»
28 مايو 2025 13:15

مراد المصري (أبوظبي)

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تصدرت البرازيل قائمة أكثر الدول تصديراً للاعبين خلال السنوات الخمس الأخيرة بين 2020 و2025، بإجمالي 3020 لاعباً، وجاءت الملاعب الإماراتية في المركز الرابع على صعيد الأكثر استقطاباً لهم على المستوى العالمي، بإجمالي 133 لاعباً خلال هذه الفترة الزمنية. وبحسب المركز الدولي للدراسات الرياضية، ارتفع تصدير البرازيل للمواهب ليصل ذروته بإجمالي 1418 لاعباً في 2025، وهو ما قابله زيادة في استقطابهم في الإمارات، بواقع 54 لاعباً، حيث لا يزال اللاعب البرازيلي الأكثر طلباً بالنظر للجودة التي يمتلكها والتكلفة المادية وغيرها من العوامل. وتعتبر البرتغال الوجهة الأولى للاعبين البرازيليين بإجمالي 643 لاعباً خلال هذه السنوات، تليها اليابان 199 لاعباً، ومالطا 139، فيما يلي الإمارات، كوريا الجنوبية 131 لاعباً، وإسبانيا 114 لاعباً، وأوكرانيا 112 لاعباً، وأندونيسيا 111 لاعباً، وإيطاليا 108 لاعبين، وتركيا 104 لاعبين. وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية عالمياً في تصدير اللاعبين، بإجمالي 2293 لاعباً خلال نفس المدة الزمنية، تليها الأرجنتين 2171 لاعباً، وإنجلترا 1510 لاعبين، وإسبانيا 1106 لاعبين، وألمانيا 1095 لاعباً، وكولومبيا 1077 لاعباً، فيما تصدر نيجيريا قائمة الدول الأفريقية بإجمالي 926 لاعباً، واليابان صدارة الدول الآسيوية بإجمالي 422 لاعباً.

البرازيل
الإمارات
البرتغال
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