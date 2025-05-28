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الرياضة

«العبدولي» مدرباً لخورفكان و«العامري» أولى الصفقات

«العبدولي» مدرباً لخورفكان و«العامري» أولى الصفقات
28 مايو 2025 13:45

فيصل النقبي (خورفكان)

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أتمّت إدارة خورفكان الاتفاق مع المدرب الوطني حسن العبدولي لقيادة الفريق الأول، في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين، حيث سيتم الإعلان عن توليه المهمة رسمياً بديلاً للمدرب عبد المجيد النمر، الذي قاد الفريق خلال الموسم المنتهي. ويُعتبر حسن العبدولي من أبرز الكفاءات التدريبية الوطنية في الإمارات، حيث يمتلك خبرة تزيد على 10 سنوات في العمل مع المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى قيادته عدة أندية محلية مثل الوصل، دبا الفجيرة، ودبا الحصن. وقد أظهر العبدولي قدرته على تحسين أداء الفرق التي تولى تدريبها، كما حدث مع دبا الحصن خلال الموسم الماضي، حيث تمكّن من تحقيق نتائج إيجابية رغم التحديات التي واجهها الفريق.من جانب آخر اقتربت إدارة النادي من التعاقد مع المدافع يوسف العامري في صفقة انتقال حر، قادماً من نادي النصر، وذلك في إطار تعزيز الخط الخلفي استعداداً للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين. ويُعد العامري من الأسماء المألوفة لجماهير «النسور»، حيث سبق له تمثيل الفريق قبل موسمين وقدم مستويات لافتة خلال فترته السابقة، ما دفع إدارة النادي للتوجه نحو استعادته للاستفادة من خبراته وإمكاناته الدفاعية. وتزامناً مع اقتراب التوقيع مع العامري، بدأت إدارة خورفكان حملة تغييرات واسعة على مستوى اللاعبين، حيث قررت الاستغناء عن خمسة لاعبين دفعة واحدة، مع وجود نية لإنهاء عقود عدد آخر خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار إعادة هيكلة شاملة للفريق بقيادة فنية جديدة مرتقبة. ويأتي هذا التحرك ضمن خطة شاملة لإعداد الفريق بصورة أفضل للموسم المقبل، بهدف تحقيق نتائج أكثر استقراراً وتقدماً في جدول الترتيب.

خورفكان
عبدالمجيد النمر
حسن العبدولي
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