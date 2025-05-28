الخميس 29 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مطر السويدي رئيساً تنفيذياً لـ«الفرسان القابضة»

مطر السويدي رئيساً تنفيذياً لـ«الفرسان القابضة»
28 مايو 2025 13:30

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الفرسان القابضة الرائدة في مجال الرياضة والترفيه والضيافة، تعيين مطر راشد بن جبر السويدي رئيساً تنفيذياً للمجموعة، في خطوة استراتيجية تعكس تطلعاتها نحو التوسع والريادة الإقليمية.
ويملك السويدي سجلاً حافلاً في مجالات الطيران والفضاء والإدارة الاستراتيجية، حيث قاد خلال مسيرته المهنية مبادرات نوعية ذات تأثير ملموس في مؤسسات وطنية مرموقة، ويأتي انضمامه إلى الفرسان القابضة في توقيت مهم يتزامن مع مرحلة جديدة من النمو الطموح والتطوير المؤسسي.
وقال السويدي بهذه المناسبة: «يشرفني تولي قيادة شركة الفرسان القابضة في هذه المرحلة المفصلية، والتي تمثل نقطة انطلاق نحو آفاق جديدة من التميز والابتكار، وإن فلسفة المجموعة المبنية على الريادة والجودة تتماشى مع رؤيتي في الإدارة، وأتطلع إلى العمل مع فريق العمل لدفع مسيرة التطوير وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمع والعملاء والشركاء».
ويواكب هذا التعيين إطلاق مشاريع تطويرية واعدة في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، إحدى أبرز وجهات الشركة، والتي تهدف إلى تقديم تجارب ترفيهية ورياضية عالمية المستوى، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمرافق.
وبصفته الرئيس التنفيذي، سيقود السويدي الشركة إلى مرحلة جديدة من مسيرتها، مع التركيز على تحسين تجربة الضيوف، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز مكانة الفرسان القابضة كشركة رائدة في مجال نمط الحياة النشط والمجتمعي.

أخبار ذات صلة
«الأولمبي» في مجموعة إيران وهونج كونج وجوام بتصفيات كأس آسيا تحت 23
«أبوظبي للدفاع المدني» تكشف عن أول طائرة نفاثة من دون طيار لمكافحة الحرائق
الفرسان
منتجع الفرسان الرياضي
منتجع الفرسان
أبوظبي
آخر الأخبار
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اقتصاد
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اليوم 18:05
فون دير تتسلم الجائزة
الأخبار العالمية
فون دير تتوقع تشكيل نظام عالمي جديد
اليوم 18:02
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
اقتصاد
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
اليوم 18:01
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
علوم الدار
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
اليوم 17:59
«الشارقة الإسلامي» يعلن تسعير إصدار صكوك بقيمة نصف مليار دولار
اقتصاد
«الشارقة الإسلامي» يعلن تسعير إصدار صكوك بقيمة نصف مليار دولار
اليوم 17:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©