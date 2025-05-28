مطر السويدي رئيساً تنفيذياً لـ«الفرسان القابضة»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الفرسان القابضة الرائدة في مجال الرياضة والترفيه والضيافة، تعيين مطر راشد بن جبر السويدي رئيساً تنفيذياً للمجموعة، في خطوة استراتيجية تعكس تطلعاتها نحو التوسع والريادة الإقليمية.

ويملك السويدي سجلاً حافلاً في مجالات الطيران والفضاء والإدارة الاستراتيجية، حيث قاد خلال مسيرته المهنية مبادرات نوعية ذات تأثير ملموس في مؤسسات وطنية مرموقة، ويأتي انضمامه إلى الفرسان القابضة في توقيت مهم يتزامن مع مرحلة جديدة من النمو الطموح والتطوير المؤسسي.

وقال السويدي بهذه المناسبة: «يشرفني تولي قيادة شركة الفرسان القابضة في هذه المرحلة المفصلية، والتي تمثل نقطة انطلاق نحو آفاق جديدة من التميز والابتكار، وإن فلسفة المجموعة المبنية على الريادة والجودة تتماشى مع رؤيتي في الإدارة، وأتطلع إلى العمل مع فريق العمل لدفع مسيرة التطوير وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمع والعملاء والشركاء».

ويواكب هذا التعيين إطلاق مشاريع تطويرية واعدة في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، إحدى أبرز وجهات الشركة، والتي تهدف إلى تقديم تجارب ترفيهية ورياضية عالمية المستوى، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمرافق.

وبصفته الرئيس التنفيذي، سيقود السويدي الشركة إلى مرحلة جديدة من مسيرتها، مع التركيز على تحسين تجربة الضيوف، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز مكانة الفرسان القابضة كشركة رائدة في مجال نمط الحياة النشط والمجتمعي.