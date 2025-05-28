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الرياضة

ماريسكا يستغرب وجود مودريك في بولندا قبل «نهائي المؤتمر»

ماريسكا يستغرب وجود مودريك في بولندا قبل «نهائي المؤتمر»
28 مايو 2025 14:05

فروتسواف (أ ب)

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تفاجأ إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، مثله مثل الجميع، عندما تم إبلاغه بأن ميخايلو مودريك شوهد في بولندا قبل المباراة النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي أمام ريال بيتيس. ولم يلعب مودريك، الذي أصبح أغلى صفقة يبرمها تشيلسي عندما تم التعاقد معه مقابل 108 ملايين دولار في 2023، منذ أن تم الكشف في ديسمبر الماضي عن خضوعه لتحقيق بسبب قضية تتعلق بتعاطي المنشطات. وحتى الآن، اختفى اللاعب الأوكراني عن الأنظار، ولكن صوراً ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي نشرت، أمس الثلاثاء، أظهرته يلتقط صوراً مع المعجبين، مرتدياً سترة تحمل شعار نادي تشيلسي. وعندما سئل في المؤتمر الصحفي، الذي عقد قبل المباراة التي تقام اليوم الأربعاء، عن رأيه في وجود مودريك في فروتسواف قال ماريسكا مندهشاً: «بصراحة، أنا فقط، لا أعلم. هل هو هنا؟ أم أنه قادم؟» وأضاف:«هل هو هنا؟ أنا سعيد لمودريك لكونه هنا. لا أعلم، أنا سعيد لأنه هنا». ولم ينشر مودريك أي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن أصدر بياناً عن القضية في ديسمبر، عندما أقر بأنه تم العثور على «مادة محظورة»، لم يتم الكشف عن اسمها، في عينة كان قد قدمها». ولم يقدم تشيلسي أو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أي تحديث بشأن تطورات القضية منذ ذلك الوقت. ويمكن أن يحصل مودريك على ميدالية بعد المباراة النهائية لدوري المؤتمر الأوروبي، لأنه لعب مع تشيلسي أول أربع مباريات في مرحلة الدوري، وسجل ثلاثة أهداف. ووقع مودريك على عقد مدته ثمانية أعوام ونصف العام عندما وقع مع تشيلسي في يناير 2023، حيث إن عقده يمتد مع النادي حتى عام 2031.

تشيلسي
إنزو ماريسكا
دوري المؤتمر الأوروبي
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